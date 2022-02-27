بطلب أوكراني.. إجراءات لموقع يوتيوب!

أعلن موقع يوتيوب، التابع لشركة غوغل، انه بصدد اتخاذ عدة إجراءات ضد روسيا ردا على اجتياحها لأوكرانيا، بما في ذلك تقييد الوصول إلى "RT"، وهي شبكة تلفزيون روسية تسيطر عليها الدولة، وقنوات أخرى في أوكرانيا.

وأشارت منصة الفيديو، أمس السبت، إلى أن القيود المفروضة على قناة RT وقنوات أخرى جاءت استجابة لطلب من الحكومة الأوكرانية.

وقال موقع يوتيوب إنه أوقف مؤقتا قدرة العديد من القنوات الروسية على تحقيق الدخل على المنصة، بما يتماشى مع العقوبات المفروضة مؤخرا على روسيا، ويقصر، بشكل كبير، التوصيات لهذه القنوات".

وقال متحدث باسم الشركة: "كالمعتاد، تواصل فرقنا مراقبة التطورات عن كثب، بما في ذلك تقييم ما قد تعنيه أي عقوبات وضوابط تصدير جديدة بالنسبة ليوتيوب.

وأكد المتحدث أن المنصة أزالت مئات القنوات وآلافا من مقاطع الفيديو خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك بعض "الممارسات المضللة المنسقة".

ويضمن يوتيوب ظهور محتوى إخباري موثوق عند البحث حول روسيا وأوكرانيا، وفق المنصة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت موسكو أنها فرضت "قيودا على الوصول" إلى فيسبوك في روسيا ردّاً على فرض عملاق التواصل الاجتماعي "رقابة" على وسائل إعلام روسية و"انتهاكه حقوق المواطنين الروس وحرياتهم".

وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكوم نادزور" في بيان إنّه "وفقا لقرار المدّعي العام بشأن شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، فرضت روسكوم نادزور اعتباراً من 25 شباط إجراءات لتقييد الوصول" إلى فيسبوك، من دون أن تحدّد طبيعة هذه القيود ولا نطاقها.

واتّهمت الهيئة عملاق التواصل الأميركي بتقييد الحسابات الرسمية لكل من قناة "زفيزدا" الروسية المرتبطة بوزارة الدفاع ووكالة الأنباء العامة "ريا نوفوستي" وموقعي لينتا وغازيتا الروسيين الإخباريين.