تكنولوجيا وعلوم

بعد فيسبوك.. قيود على "تويتر" في روسيا!

Lebanon 24
27-02-2022 | 08:00
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أعلنت شركة "تويتر"، أمس السبت، انها على علم بفرض قيود على دخول بعض الأشخاص في روسيا إلى منصتها الخاصة بالتواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تسعى للحفاظ على الموقع آمنا ومتاحا.

 

ويأتي حديث "تويتر" عن هذا الاضطراب فيما كانت موسكو قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، فرض قيود بشكل جزئي على دخول فيسبوك التابع لشركة "ميتا بلاتفورمز" متهمة إياها بفرض "رقابة" على وسائل الإعلام الروسية.

 

وقامت السلطات الروسية بتقييد الدخول إلى موقع "فيسبوك"، على نحو جزئي، بعد يوم من بدء البلاد اجتياحا لأوكرانيا المجاورة، وسط تنديد غربي.

 

ولم يتضح على الفور ما الذي ستتضمنه قيود روسيا على فيسبوك الذي يجري اتهامه بالانحياز للأطراف الغربية.

 

ويجري اتهام منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" بفرض رقابة توصف بالمشددة على المحتوى الذي يروج وجهة النظر الروسية أو الأفكار المناوئة للغرب.

 

في غضون ذلك، لم ترد شركة "تويتر" على الفور على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد تواصلت مع الشركة بشأن أي إجراءات.

 

المصدر: سكاي نيوز
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