تكنولوجيا وعلوم

بعد فيسبوك.. "غوغل" تحظر إعلانات وسائل الإعلام الروسية

Lebanon 24
27-02-2022 | 16:00
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بدأت شركة "غوغل" بحظر وتعليق الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته المختلفة.

وذكرت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن الشركة الأميركية العملاقة حظرت إمكانية قيام وسائل الإعلام الحكومية الروسية باستخدام الإعلانات ووسائل الترويج على منصات محرك البحث المختلفة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
أتت تلك الخطوة، بعدما أعلنت شركة "فيسبوك" عن حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.

وأعلن رئيس قسم الأمن السيبراني في "فيسبوك"، ناثانيال غليخر، أمس السبت، أن موقع التواصل الاجتماعي حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.

كما قال عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "نحن الآن سنمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من الإعلان والترويج أو تحقيق الدخل من على منصتنا في أي مكان في العالم".
بدوره، قال رئيس قسم السياسة الأمنية ناثانيال غليشر في "فيسبوك"، الجمعة: نحظر على وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة عرض الإعلانات وتحقيق الدخل على منصتنا في جميع أنحاء العالم، لقد بدأت بالفعل هذه التغييرات تدخل حيز التنفيذ، وستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع".

كما شدد على أن موظفي شبكته سيواصلون مرافقة منشورات وسائل الإعلام الحكومية الروسية بالملاحظات المناسبة.

وفي وقت سابق، فرضت إدارة فيسبوك قيودا على الحسابات الرسمية لأربع وسائل إعلام روسية: قناة Zvezda TV ،ووكالة أنباء "نوفوستي"، وموقعي Lenta.ru و Gazeta.ru.

وجاء هذا القرار من قبل فيسبوك بسبب العملية العسكرية الروسية الأخيرة ضد أوكرانيا.
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