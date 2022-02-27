بعد فيسبوك.. "غوغل" تحظر إعلانات وسائل الإعلام الروسية

بدأت شركة "غوغل" بحظر وتعليق الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته المختلفة.



وذكرت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن الشركة الأميركية العملاقة حظرت إمكانية قيام وسائل الإعلام الحكومية الروسية باستخدام الإعلانات ووسائل الترويج على منصات محرك البحث المختلفة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

أتت تلك الخطوة، بعدما أعلنت شركة "فيسبوك" عن حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.



وأعلن رئيس قسم الأمن السيبراني في "فيسبوك"، ناثانيال غليخر، أمس السبت، أن موقع التواصل الاجتماعي حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.



كما قال عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "نحن الآن سنمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من الإعلان والترويج أو تحقيق الدخل من على منصتنا في أي مكان في العالم".