للمرة الرابعة... أكبر طائرة في العالم تحلق تجريبياً

أجرت طائرة ستراتولونش العملاقة بنجاح رحلتها التجريبية الرابعة، حيث حلقت في سماء صحراء جنوب كاليفورنيا لمدة ساعتين تقريبًا، ووصفت بأنها أكبر طائرة في العالم بسبب جناحيها البالغ طولهما 383 قدمًا، وقد أقلعت من مطار موهافي للطيران والفضاء في كاليفورنيا الساعة 15:23 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:23 بتوقيت جرينتش).ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بقيت الطائرة على شكل حرف H عالياً لمدة ساعة واحدة و 43 دقيقة، ووصلت إلى أقصى ارتفاع 15000 قدم (4572 مترًا) وسرعات قصوى تبلغ 178 ميلاً في الساعة، على الرغم من أنها يمكن أن تصل إلى 530 ميلاً في الساعة.وكان الهدف من الرحلة التجريبية سحب جميع معدات الهبوط إلى الطائرة لأول مرة، لكن الرحلة انقطعت بسبب مشكلة الاهتزاز وضوء التحذير الذي استمر بعد ساعة من الرحلة.ومع ذلك، عادت الطائرة إلى مطار موهافي وقامت بأربع رحلات طيران للتأكد من أنها لا تزال تعمل كما هو متوقع ولحرق الوقود الإضافي قبل الهبوط بأمان، وكان ثلاثة أشخاص على متن الطائرة الضخمة - طياران ومهندس طيران.يبلغ طول جناحيها 383 قدمًا، وهي أعرض من طول ملعب كرة القدم من المرمى إلى المرمى، والذي يبلغ حوالي 345 قدمًا.كما تم تطويرها من جانب شركة تحمل الاسم نفسه تأسست في عام 2011 من جانب المؤسس المشارك لشركة Microsoft الراحل بول ألين، والتي يقال إنها تهدف إلى الحصول على القدرة التشغيلية الكاملة بحلول منتصف إلى أواخر عام 2023، وبمجرد تشغيلها، ستطلق مركبات بحثية عن الطيران تفوق سرعتها سرعة الصوت قابلة لإعادة الاستخدام لدفع العملاء.