تكنولوجيا وعلوم

للترفيه والمواعدة.. ما هي أكثر 7 تطبيقات ينفق عليها أصحاب الهواتف أموالهم؟

Lebanon 24
28-02-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-924165-637816274112363108.jpg
Doc-P-924165-637816274112363108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هيمن التطبيقات على حياة مستخدمي الهواتف الذكية، وينفق الكثير منهم أموالًا ضخمة عليها، بحسب تقرير نشر في موقع gadgetsnow الذي استعرض أبرز التطبيقات التي ينفق عليها المستخدمون أموالهم.


بحسب التقرير، أنفق المستهلكون 4.8 مليار دولار على أفضل 100 تطبيق في متجر Google Play، في عام 2021، إلا أن هناك 7 تطبيقات في صدارة المشهد.

جوجل وان
 
لا تتفاجأ برؤية Google One في أعلى القائمة، فهو عبارة عن برنامج اشتراك في جوجل يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى كل خدماتها تقريبًا.

يمكن للمستخدمين الحصول على مساحة تخزين سحابية إضافية، ومساحة أكبر للصور وغيرها.

ديزني +

أثبت عام 2021 أن معظم الناس ليسوا مغامرين للغاية، ويكتفون بالعثور على الترفيه على الشاشة، لذلك زاد استخدام Disney +.

موقع يوتيوب

باعتباره أحد أكثر التطبيقات شيوعًا في العالم، فليس من المستغرب أن ينفق المستخدمون الأموال – وكذلك الوقت – على يوتيوب.

HBO ماكس

منصة محتوى OTT المتميزة من HBO هي الرابعة في قائمة التطبيقات التي أنفق مستخدمو الهواتف الذكية أموالهم عليها.

«تيندر»

يحتل تطبيق المواعدة الشهير tinder المرتبة الخامسة في قائمة أفضل 10 تطبيقات ينفق عليها المستخدمون أكبر قدر من المال.

باندورا Pandora

بالنسبة إلى البودكاست وتدفق الموسيقى والمحتويات الصوتية الأخرى، يعد Pandora تطبيقًا شائعًا يستخدمه أصحاب الهواتف الذكية في أوروبا والولايات المتحدة كثيرًا.

Bumble

بعد Tinder، تحظى Bumble بشعبية كبيرة بين تطبيقات المواعدة. إنه يعد أحد أشهر التطبيقات التي ينفق عليها مستخدمو الهواتف الذكية معظم الأموال.
المصدر: المصري اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-02-28
23:00 | 2022-02-27
16:00 | 2022-02-27
14:00 | 2022-02-27
12:00 | 2022-02-27
11:00 | 2022-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website