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تكنولوجيا وعلوم
للترفيه والمواعدة.. ما هي أكثر 7 تطبيقات ينفق عليها أصحاب الهواتف أموالهم؟
Lebanon 24
28-02-2022
|
02:00
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هيمن التطبيقات على حياة مستخدمي الهواتف الذكية، وينفق الكثير منهم أموالًا ضخمة عليها، بحسب تقرير نشر في موقع gadgetsnow الذي استعرض أبرز التطبيقات التي ينفق عليها المستخدمون أموالهم.
بحسب التقرير، أنفق المستهلكون 4.8 مليار دولار على أفضل 100 تطبيق في متجر Google Play، في عام 2021، إلا أن هناك 7 تطبيقات في صدارة المشهد.
جوجل وان
لا تتفاجأ برؤية Google One في أعلى القائمة، فهو عبارة عن برنامج اشتراك في جوجل يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى كل خدماتها تقريبًا.
يمكن للمستخدمين الحصول على مساحة تخزين سحابية إضافية، ومساحة أكبر للصور وغيرها.
ديزني +
أثبت عام 2021 أن معظم الناس ليسوا مغامرين للغاية، ويكتفون بالعثور على الترفيه على الشاشة، لذلك زاد استخدام Disney +.
موقع يوتيوب
باعتباره أحد أكثر التطبيقات شيوعًا في العالم، فليس من المستغرب أن ينفق المستخدمون الأموال – وكذلك الوقت – على يوتيوب.
HBO ماكس
منصة محتوى OTT المتميزة من HBO هي الرابعة في قائمة التطبيقات التي أنفق مستخدمو الهواتف الذكية أموالهم عليها.
«تيندر»
يحتل تطبيق المواعدة الشهير tinder المرتبة الخامسة في قائمة أفضل 10 تطبيقات ينفق عليها المستخدمون أكبر قدر من المال.
باندورا Pandora
بالنسبة إلى البودكاست وتدفق الموسيقى والمحتويات الصوتية الأخرى، يعد Pandora تطبيقًا شائعًا يستخدمه أصحاب الهواتف الذكية في أوروبا والولايات المتحدة كثيرًا.
Bumble
بعد Tinder، تحظى Bumble بشعبية كبيرة بين تطبيقات المواعدة. إنه يعد أحد أشهر التطبيقات التي ينفق عليها مستخدمو الهواتف الذكية معظم الأموال.
المصدر: المصري اليوم
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