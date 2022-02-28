تحذير لمستخدمي Microsoft Teams.. "هاكرز" يتبعون حيلة لاختراق الهواتف عن طريقه

تم تحذير الملايين من مستخدمي «Microsoft Teams» من هجوم جديد يمنح المتسللين سيطرة كاملة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حيث لجأ الكثيرون إلى هذا التطبيق لعقد الاجتماعات من خلال الإنترنت، منذ اندلاع وباء فيروس كورونا، وتضم المنصة الآن أكثر من 270 مليون مستخدم نشط شهريًا.لكن يستهدف المتسللون الاجتماعات عبر الإنترنت بالبرامج الضارة، ووفقًا لفريق الأمان في Avanan، بدأ المتسللون مهاجمة مستخدمي «Microsoft Teams» عبر ملفات exe الضارة المضمنة في سلاسل المحادثات.وبمجرد التنزيل، يبدأ المتسللون في مهاجمة أجهزة الكمبيوتر وتثبيت البرامج الضارة التي تمنحهم وصولاً كاملاً إلى الجهاز وكل ما يتم تخزينه عليه، وفقاً لموقع express.

ووفقًا لخبراء الأمن في Digital Forensics and Incident Response (DFIR)، يمكن أن يصل المتسللين إلى الملفات الشخصية مثل رسائل البريد الإلكتروني وكلمات المرور وسجل تصفح الويب في خلال 30 دقيقة من الاختراق لأول مرة.بالإضافة إلى أنها تنتشر عبر رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية المزيفة وتحاول خداع المستخدمين لتنزيل برامج ضارة من الموضوع التي تتضمن تذكيرات بدفع الضرائب وعروض الوظائف، وأيضا إرشادات COVID-19.كما يؤكد فريق Avanan إنه شهد ارتفاعًا سريعًا في هجمات Teams مع رصد الآلاف من التهديدات منذ بداية عام 2022.وعلى الرغم من أنه قد يبدو وكأنه يصعب اختراقه، إلا أن هناك أسبابًا وراء إمكانية حصول المجرمين على المعلومات من هذا الهجوم.بدءًا من يناير 2022، لاحظ Avanan كيفية قيام المتسللين بوضع الملفات الضارة في محادثات «Microsoft Teams».لذلك إذا كنت تستخدم «Microsoft Teams»، فاحرص على عدم تنزيل أي ملفات ما لم تكن متأكدًا من إرسالها من قبل مصدر موثوق به.فيما يستهدف التهديد الحالي بشكل أساسي المستخدمين الأمريكيين، ويتميز بملف باسم «User Centric»، لذلك كن منتبها إذا ظهر ذلك في سلسلة الدردشة التالية.