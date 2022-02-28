15
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
مخاطر التغير المناخي تهدد نصف سكان العالم
Lebanon 24
28-02-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر التقرير الجديد لخبراء الأمم المتحدة حول المناخ الذي نشر، يوم الاثنين، أن 3.3 إلى 3.6 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم في وضع "ضعف شديد"، أمام عواقب التغير المناخي.
وأضافت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في ملخصها إلى صانعي السياسيات أن هذا الضعف يتفاوت من منطقة إلى أخرى وداخل المناطق حتى، مدفوع بتفاوت مستويات التنمية الاجتماعية الاقتصادية وانعدام المساواة والاستخدام غير المستدام للأراضي والمحيطات.
وقفزت الانبعاثات العالمية لثاني أوكسيد الكربون في 2021، إلى مستويات قريبة من تلك القياسية المسجلة خلال الفترة ما قبل جائحة كورونا، التي تسبب بشلل اقتصادي عالمي أدى إلى انخفاض ضخم في انبعاثات غازات الدفيئة.
وأظهرت دراسة أجراها "غلوبل كربون بروجكت"، وهو ائتلاف يضم علماء دوليين يدرسون "ميزانيات" الكربون العالمية، أن إجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم في 2021 سيصل إلى مستوى يقل بنسبة 0.8 في المئة فقط عن مستواه في 2019.
وأضافت أن الانبعاثات الناتجة عن استخدام الفحم الحجري في 2021 ستتجاوز المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة ولكنها ستبقى دون مستواها القياسي المسجّل في 2014.
أما الانبعاثات الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي فستبلغ في 2021 أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفقا للدراسة.
وبسبب جائحة كوفيد-19، فرضت غالبية دول العالم قيودا على التنقل وأغلقت مناحي عدّة من الاقتصاد القائم بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، الأمر الذي تسبب في 2020 في انخفاض ضخم في إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة بلغ 5.4 في المئة، وفق ما ذكرت "فرانس برس".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
13:11 | 2022-02-28
28/02/2022 01:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
Lebanon 24
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
14:12 | 2022-02-28
28/02/2022 02:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
13:33 | 2022-02-28
28/02/2022 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة".. هكذا سيتغيّر اليوم
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة".. هكذا سيتغيّر اليوم
02:45 | 2022-02-28
28/02/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الغضب الروسي آت ٍ؟
Lebanon 24
الغضب الروسي آت ٍ؟
05:00 | 2022-02-28
28/02/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2022-03-01
انهيار أرضي في البحر الأحمر يهدد بحدوث تسونامي
16:00 | 2022-02-28
"غوغل" تعطل خدمة مهمة في أوكرانيا
14:00 | 2022-02-28
"حرير العنكبوت" ومعالجة الجروح... اليكم ما توصلت اليه الدراسات
12:00 | 2022-02-28
باكتيريا صحراوية غامضة... هذا ما اكتشفه العلماء
10:00 | 2022-02-28
"انترنت الاجسام"... تكنولوجيا حديثة قد تبدل نمط وأسلوب الحياة
08:00 | 2022-02-28
تحذير لمستخدمي Microsoft Teams.. "هاكرز" يتبعون حيلة لاختراق الهواتف عن طريقه
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
01/03/2022 09:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
01/03/2022 09:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
01/03/2022 09:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact