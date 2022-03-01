الروبتات قد تظهر في المتاجر الصغيرة بحلول هذا العام!

يعتقد أكثر من نصف أصحاب الأعمال الصغيرة أنهم سيوظفون الروبوتات بحلول عام 2035، حيث وجدت دراسة أجريت على 500 من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة أن أربعة من كل عشرة منهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيتم استخدامه لتنظيم مكان العمل، وتنفيذ المهام الخطرة، ولأسباب ترفيهية.وكشفت الدراسة أن ما يصل إلى 43 في المائة من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة أن الروبوتات ستقوم بتكديس الأرفف وتصنيع المنتجات ، ويعتقد 41 في المائة أنها ستحل محل خدمات العملاء بالكامل.ومع ارتفاع أسعار الطاقة، يعتقد 41% أيضًا أنهم سيعتمدون على مصادر الطاقة المتجددة لدعم هذا التقدم التكنولوجي، ومع ذلك، يعتقد ثلاثة أرباعهم أنه من الصعب تخيل الشكل الذي سيبدو عليه مكان العمل في غضون 13 عامًا، حيث من المحتمل أن يكون مختلفًا تمامًا عن يومنا هذا.وقال Fflur Lawton، رئيس الشؤون العامة في Smart Energy GB، الذي كلف بإجراء البحث: "تتغير كيفية عمل الشركات يومًا بعد يوم، والتقدم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي يعد احتمالًا مثيرًا للكثيرين.واضاف "لكن ترقية نظام الطاقة لدينا هو المفتاح لدمج المزيد من الطاقة المتجددة وتحقيق هذه الاحتمالات، حيث يعد تركيب عداد ذكي في مقر عملك خطوة في الاتجاه الصحيح لبريطانيا العظمى، وسيساعد عملك على التحكم في استخدام الطاقة."ويدعي عالم المستقبل إيان بيرسون أن الناس قد يبالغون في أهمية العمل المرن ويقللون من أهمية الروبوتات والذكاء الاصطناعي عندما يتعلق الأمر بمستقبل العمل، وويقول إن بعض الصناعات من المرجح أن تتأثر بالروبوتات والذكاء الاصطناعي أكثر من غيرها.وقال إيان بيرسون: "يمكن أن تدار شركة محاسبة صغيرة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي ولا يوجد سبب، من الناحية النظرية، لعدم تمكننا من الحصول على مصفف شعر آلي يقوم بالقص المثالي باستخدام القياسات وأشعة الليزر.واضاف ان "الاتصال البشري والجانب العاطفي الذي يأتي مع وظائف معينة هو جزء حيوي من جاذبيتها، لأن هذه وظائف تشكل جزءًا من اقتصاد الرعاية، يحب الكثير من الناس تجربة الاتصال البشري والجوانب العاطفية التي تأتي معها - لا يمكن استبدالها".