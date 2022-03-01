تكنولوجيا وعلوم

بتغيير جذري... "تيك توك" تتحدى "يوتيوب"

Lebanon 24
01-03-2022 | 14:00
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في تغيير جذري يهدف إلى منافسة "يوتيوب"، أعلنت "تيك توك"، الثلاثاء، تمكين مستخدمي تطبيقها من نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق، بدلا من الحد الأقصى الحالي السابق البالغ 3 دقائق.

ويأتي هذا القرار الذي أكده لوكالة "فرانس برس" الناطق باسم "تيك توك"، بعد أقل من 8 أشهر على زيادة المدة القصوى من دقيقة واحدة إلى 3.

ويأمل الناطق باسم الشركة التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية في أن "توفر هذه الخطوة المزيد من الفرص لمنتجي المحتوى على الشبكة في كل أنحاء العالم".

ومن شأن هذا التغيير أن يمكن "تيك توك" المتخصصة أصلا في مقاطع الفيديو القصيرة، من اقتحام المجال الخاص بشبكة "يوتيوب" التي تشكل مرجعا فيما يتعلق بمحتويات الفيديو التي ينتجها المستخدمون مباشرة.
المصدر: سكاي نيوز
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