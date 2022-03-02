لا إنتاج الـ Galaxy Note بعد اليوم!

أكد “Roh Tae-moon” رئيس قسم الهاتف في شركة سامسونغ على إنهاء خط إنتاج Galaxy Note بشكل رسمي على أن تستمر الشركة في إنتاج قلم stylus.



حددت العملاق الكوري مستقبل سلسلة Galaxy Note في تصريحات رسمية من الشركة خلال فعاليات MWC 2022، حيث أشار المتحدث من الشركة إلى أن مميزات Galaxy Note ستقدم في إصدارات Ultra من شركة سامسونغ.





وتؤكد هذه التفاصيل العديد من التسريبات والتوقعات السابقة التي أشارت إلى أن سامسونغ لن تقدم هاتف Note هذا العام.





أيضاً قدمت سامسونغ هواتف Galaxy Note 20 و Note 20 Ultra خلال عام 2020، بينما انطلق Galaxy S22 Ultra هذا العام بميزة قلم S المدمج داخل الهاتف.



وتؤكد التقارير الأخيرة على أن هاتف Galaxy S22 Ultra وإصدارات Galaxy Note تتقارب في التصميم بالفعل، لذا كان قرار سامسونغ بإلغاء خط إنتاج Galaxy Note. ولقد بدأت سامسونغ بالفعل في دعم هاتف Galaxy S22 Ultra الذي قدم مؤخراً بميزة دعم قلم S الذي يدعم الدمج داخل الهاتف.وتؤكد هذه التفاصيل العديد من التسريبات والتوقعات السابقة التي أشارت إلى أن سامسونغ لن تقدم هاتف Note هذا العام.أيضاً قدمت سامسونغ هواتف Galaxy Note 20 و Note 20 Ultra خلال عام 2020، بينما انطلق Galaxy S22 Ultra هذا العام بميزة قلم S المدمج داخل الهاتف.وتؤكد التقارير الأخيرة على أن هاتف Galaxy S22 Ultra وإصدارات Galaxy Note تتقارب في التصميم بالفعل، لذا كان قرار سامسونغ بإلغاء خط إنتاج Galaxy Note.

(التقنية بلا حدود)