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تكنولوجيا وعلوم
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
02-03-2022
|
11:00
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كشفت فورد عن سيارة Everest الجديدة التي صممت لتنافس أحدث مركبات تويوتا وميتسوبيشي المخصصة للطرق الوعرة.
وحصلت السيارة الجديدة على بعض التعديلات التي تمنحها مظهرا أكثر عصرية مقارنة بمركبات Everest السابقة إذ جهزت بمصابيح جديدة تعمل بأحدث تقنيات LED، وعدّلت فيها تصاميم الواجهتين الأمامية والخلفية وممتصات الصدمات وانحناءات الهيكل من الخارج وتصاميم أقراص العجلات.
وصممت قمرة هذه المركبة لتكون مريحة ومتطورة بنفس الوقت، وجهّزت بنظام إضاءة داخلي يمكن التحكم بإضاءته ليلبي أذواق السائق والركاب المختلفة، وجهزت واجهة القيادة بمقود متطور بأزرار متنوعة للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة، أما الواجهة قبالة الركاب من الأمام فحصلت على شاشة متطورة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية وثبتت في منتصفها شاشة طولية متطورة بمقاس 12 بوصة.
وجهزت هذه السيارة بأنظمة تبريد وتدفئة للمقاعد والمقود، وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.
وستطرحها فورد بعدة أنواع من المحركات منها محركات ديزل توربينية بسعة 2.0 ليتر ومحركات V6 بسعة 3.2 ليتر، ومحركات EcoBoost توربينية بسعة 2.3 ليتر، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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