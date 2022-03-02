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تكنولوجيا وعلوم
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
Lebanon 24
02-03-2022
|
14:00
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أعلنت Xiaomi عن هاتف أندرويد بمواصفات ممتازة لتنافس من خلاله أفضل هواتف سامسونغ وهواوي.
وحصل هاتف Poco X4 Pro 5G الجديد على هيكل بتصميم مميز جدا، أبعاده (163.7/76.2/8.3) ملم، وزنه 207 غ.
وجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.
ويتعامل الهاتف بسرعة كبيرة مع البيانات والشبكات الخلوية بما فيها شبكات 5G بفضل معالج MediaTek Dimensity 920 5G، كما جهّز بمعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
ومن بين أبرز تقنيات هذا الجهاز أتت كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5160 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا، أما سعره فسيكون نحو 300 يورو.
المصدر: روسيا اليوم
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