تكنولوجيا وعلوم

Genesis تعلن عن رباعية دفع فاخرة (فيديو)

Lebanon 24
02-03-2022 | 23:00
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انضمت إلى عائلة Genesis سيارة أخرى خصصت لمحبي المركبات الرباعية الدفع الفارهة والمتطورة تقنيا.

وحصلت GV80 الجيدة على هيكل كروس أوفر كبير الحجم تميز بانسيابيته العالية وبتصميم واجهته الأمامية بشبكها العريض الذي يمنح المركبة مظهر القوة .

واختلفت هذه المركبة عن مركبات GV80 من حيث تصميم المصابيح الخلفية، وجهزت بتقنيات إضاءة أفضل للمصابيح، كما عدّلت فيها تصاميم ممتصات الصدمات وتصاميم أقراص العجلات بعض الشيء.
 
 
وداخليا صممت هذه السيارات لتوفر للركاب العديد من معايير الرفاهية إذ زودت بمقاعد جلدية واسعة ومريحة، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة تدليك للظهر، كما زودت المقاعد الخلفية بشاشات لمسية متطورة بمقاس 9.2 بوصة، وثبتت بين الركاب أزرار وقبضات أنيقة مطلية بالكروم للتحكم بأنظمة الصوت والتكييف وأنظمة الإضاءة، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية كبيرة وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.
 
وزودت Genesis هذه السيارات بأنظمة أمان متطورة يمكنها التحكم بالفرامل تلقائيا في حالات الطوارئ، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة لتساعد على ركن السيارة دون تدخل السائق، وكاميرات ترصد محيط الهيكل بالكامل، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
 
وستطرح المركبات بعدة أنواع من المحركات منها محركان توربينان يعملان بالبنزين، ومحركات ديزل توربينية، وستحصل على عجلات مميزة بأقراص بمقاسات 22 إنشا.
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