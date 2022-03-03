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تكنولوجيا وعلوم
إجراء قوي من أبل ضد روسيا!
Lebanon 24
03-03-2022
|
02:00
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قالت أبل، إنها أوقفت كل مبيعات منتجاتها في روسيا، ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت الشركة في بيان: "نشعر بقلق عميق حيال الغزو الروسي لأوكرانيا ونقف مع كل الناس الذين يعانون نتيجة للعنف."
وأضافت قائلة: "نحن ندعم المساعي الإنسانية وتقديم المساعدة لأزمة اللاجئين المتداعية ونبذل كل ما في وسعنا لدعم فريقنا في المنطقة".
وحددت أبل عددا من الخطوات ردا على الحرب، تشمل وقف كل الصادرات إلى قنوات مبيعاتها في روسيا.
وقالت الشركة إن أبل باي وخدمات أخرى جرى تقييدها.
وظل المستخدمون في روسيا، قادرين على الوصول إلى أبل ستور على الانترنت، لكن محاولات لشراء هواتف آيفون أظهرت أنها غير متاحة للتسليم.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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