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تكنولوجيا وعلوم
"بي إم دبليو" تجعل سيارة "X5" الشهيرة أكبر وأكثر فخامة... شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
03-03-2022
|
14:00
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تعتبر سيارات X5 التي تصنعها شركة بي إم دبلو من بين أشهر مركبات الدفع الرباعي حول العالم، لذا تسعى الشركة لإضافة كل ما هو جديد إلى هذه السيارات.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن بي إم دبليو تعمل على تصنيع نسخ جديدة من هذه السيارات حاليا، وستتميز هذه السيارات عن مركبات X5 السابقة بتعديلات طالت تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية، وتصاميم الفتحات الهوائية، وكذلك أنظمة الإضاءة في المصابيح، إضافة لحصولها على العديد من التقنيات الإضافية.
ولم تقتصر التعديلات على شكل هذه السيارات فقط بل وصلت إلى أبعادها أيضا، إذ يفترض أن تحصل النسخ الجديدة من X5 على هياكل كبيرة بطول 5 أمتار و60 ملم، والمسافة بين محوري العجلات في هذه السيارات 3 أمتار تقريبا.
أما داخليا فجهزت هذه المركبات بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة لتدليك الظهر، كما حصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية كبيرة متطورة يمكن تقسيمها لعدة أجزاء للاستفادة منها في التحكم بأكثر من تقنية في وقت واحد.
وزودت بي إم دبليو هذه السيارات بأنظمة لعرض معلومات السرعة وحالة الطريق على الزجاج الأمامي قبالة السائق، وأنظمة أمان تتحكم آليا بالفرامل في حالات الطوارئ، وأنظمة للحفاظ على المسار أوتوماتيكيا على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.
وستطرحها بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 272 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 3.0 ليتر بعزم 370 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.
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