تكنولوجيا وعلوم

تقارير: سامسونغ "تخنق" العديد من التطبيقات للحفاظ على عمر البطارية

Lebanon 24
03-03-2022 | 23:00
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تزعم تقارير أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تحقق حاليا في تقارير تتهمها بتقييد أداء عدد كبير من التطبيقات الذكية على بعض هواتفها من عائلة "غلاكسي".
تستعين "سامسونغ" بخدمة تسمى "خدمة تحسين الألعاب" (GOS) لخنق ما يصل إلى 10 آلاف تطبيق، من أجل توفير عمر بطاريات هواتف "غلاكسي"، بما في ذلك العديد من التطبيقات التي تمت بصلة للألعاب، مثل "نيتفلكس" و"تيك توك" و"مايكروسوفت أوفيس"، وفقا لما ذكره موقع "Android Authority".
ويؤكد الموقع أن "سامسونغ" على دراية بالمشكلة، ولكنها لم تؤكد ذلك رسميا.
وتم رصد ظاهرة "خنق التطبيقات الذكية" من جانب المستخدمين الكوريين، الذين نشروا قائمة تضم 10000 تطبيق متأثر على ما يبدو، منذ الكشف عن المشكلة، امتلأت منتديات "سامسونغ" الكورية بشكاوى من المستخدمين بشأنها.
وكان تطبيق (GOS) موجودا على بعض الهواتف الذكية مثل "غلاكسي إس 21 بلس" ولا يمكن تعطيله، ولكن ليس بالنسبة لسلسلة هواتف "غلاكسي إس 22" الجديدة، وفقا لـ"Android Authority".
واعترفت شركة "وان بلس" الصينية مؤخرا بظاهرة "خنق التطبيقات" مع أحدث هواتفها الذكية من أجل توفير عمر البطارية، مما دفع برنامج "غيك بنش" إلى تعديل الإعدادات من أجل مطابقة متطلبات أداء كل تطبيق مع الطاقة المناسبة المطلوبة.
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