على خطى "فيسبوك".. واتساب يطرح ميزات جديدة

وأشار الموقع إلى أن تطبيق واتساب، سيتيح ميزة “ردود الفعل على الرسائل” أو كما يعرف باسم “react”، وجاء ذلك على غرار موقع فيسبوك المملوك أيضاً لشركة “ميتا”، وبهذا يمكنك الرد على الرسائل دون الحاجة إلى كتابة أي شيء – باستخدام الرموز التعبيرية المحددة مسبقًا.وتمت هذه التحديثات الاختبارية لردود الفعل على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية، على أنظمة iOS و Android لكنها تظهر الآن على الإصدار التجريبي من WhatsApp Desktop أيضًا، ويتيح التحديث للمستخدمين معرفة من استجاب للرسائل الواردة والصادرة.وتشير تغريدة سابقة من WABetaInfo إلى أن الرموز التعبيرية تشمل “إبهامًا لأعلى” و”قلب أحمر” و”بكاء بضحك” و”مصدوم” و”الدموع” و”الدعاء”، وأنه من من المتوقع أن يعمل تمامًا مثل فيسبوك مما يتيح الرد على الرسائل الفردية.وأوضحت التغريدة أنه لا يزال واتساب يختبر هذه الميزة لذلك ليس من الواضح متى أو حتى ما إذا كان سيتم طرحها لعامة الناس.والميزة الأخرى، تغيير طريقة البحث عن معلومات الاتصال على الواتساب، حيث قام المُبرمجين بتعديل إصدار Android التجريبي لتسهيل البحث، وأعاد التطبيق مؤخرًا تصميم معلومات الاتصال على Android وiOS.وتمت الآن إضافة اختصار للبحث إلى صفحة معلومات الاتصال المعاد تصميمها وسيتيح لك ذلك البحث بسرعة في الرسائل عن جهة اتصال ذات التصميم الجديد.