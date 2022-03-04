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تكنولوجيا وعلوم
من بين أبرز المنافسين في عالم "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
04-03-2022
|
11:00
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كشفت عملاقة صناعة السيارات الصينية Chery عن مركبة جديدة صممتها لتكون من بين أبرز المنافسين في عالم سيارات الكروس أوفر الحديثة.
وأتت السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن سيارات Tiggo 8 التي طرحتها Chery العام الماضي، لكنها حصلت على تصميم X-face الجديد للواجهة الأمامية وعلى مصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED ما منحها طابع القوة والعصرية بنفس الوقت.
وحصلت المركبة على هيكل كروس أوفر انسيابي بطول 4 أمتار و74 سنتيمترا، عرضه 186 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 271 سم.
أما قمرتها فصممت لتكون من بين أميز قمرات السيارات من حيث النواحي التقنية على وجه الخصوص، إذ خلت واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية واستعيض عنها بشاشتين لمسيتين، واحدة أعلى ومنتصف الواجهة وأخرى قبالة مقبض التحكم بالسرعات.
وجهزت هذه السيارة بسقف بانورامي كبير وأنظمة إضاءة داخلية تمنح الركاب شعورا مميزا من المتعة أثناء السفر، كما حصلت مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد، وزودتها Chery بحساسات للضوء والمطر، وأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستطرح هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 197 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 254 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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