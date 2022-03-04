إعلان هام من "سامسونغ"



وأعلنت "سامسونغ" عن توفيرها تحديث قريبا لبرنامج "خدمة تحسين الألعاب" (GOS)، وهو المسؤول عن خنق أداء التطبيقات.

لكن لم تحدد "سامسونغ" جدولا زمنيا دقيق لطرح التحديث الجديد المعالج للمشكلة. عالجت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تقارير تفيد بأنها تخنق أداء الآلاف من التطبيقات الشهيرة.‏وأعلنت "سامسونغ" عن توفيرها تحديث قريبا لبرنامج "خدمة تحسين الألعاب" (GOS)، وهو المسؤول عن خنق أداء التطبيقات.لكن لم تحدد "سامسونغ" جدولا زمنيا دقيق لطرح التحديث الجديد المعالج للمشكلة.

وقالت المتحدثة باسم الشركة، كيلي يو، في بيان لموقع "ذا فيرج": "نحن نقدر التعليقات التي نتلقاها حول منتجاتنا، وبعد دراسة متأنية ، نخطط لطرح تحديث للبرنامج قريبا حتى يتمكن المستخدمون من التحكم في الأداء أثناء تشغيل تطبيقات الألعاب".

وجاءت استجابة "سامسونغ" في أعقاب تقارير تفيد بأن هواتفها تخنق أداء حوالي 10 آلاف تطبيق ذكي، بواسطة برنامج خدمة تحسين الألعاب (GOS)، مثل "تيك توك" و"إنستغرام"، للحفاظ على عمر بطاريات هواتف "غلاكسي".

وقالت يو: "أولويتنا هي تقديم أفضل تجربة للهاتف المحمول للمستهلكين، وتم تصميم خدمة تحسين الألعاب (GOS) لمساعدة تطبيقات الألعاب على تحقيق أداء رائع، وفي نفس الوقت إدارة درجة حرارة الجهاز بشكل فعال".

وأكدت يو أن برنامج (GOS) لا يتحكم في أداء التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب.