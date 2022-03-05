زوكربيرغ: سنترك جميعا الواقع وراءنا لعالم افتراضي من صنعنا!

يقول مارك زوكربيرغ أن الإنسانية ستنتقل إلى الاتجاه المعاكس في المستقبل، تاركة الواقع وراءها لعالم من صنعنا، نتحكم فيه تماما.

وكان مؤسس "فيسبوك"، الذي راهن بكل شيء على فكرة عالم افتراضي شامل، بما في ذلك إعادة تسمية شركته Meta، يتحدث إلى podcaster ليكس فريدمان، حول مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك مستقبل metaverse.

وقال إنه ستكون هناك نقطة تكون فيها العوالم الافتراضية غامرة للغاية ومريحة، ولن نرغب في المغادرة، وهذه هي النقطة التي تصبح فيها metaverse.

وأوضح أن بيئات الواقع الافتراضي هذه ليست على هذا المستوى بعد، لكن الكثير من الناس يعيشون بالفعل معظم حياتهم في العالم الرقمي - فقط على شاشات ثنائية الأبعاد.

وقال زوكربيرغ: "يعتقد الكثير من الناس أن المعنى الحقيقي يتعلق بالمكان، ولكن أحد التعريفات هو أنه حان الوقت الذي تصبح فيه العوالم الرقمية الغامرة أساسا الطريقة الأساسية التي نعيش بها حياتنا ونقضي وقتنا".

وتخطط Meta لقضاء السنوات الخمس إلى العشر القادمة في بناء عالم افتراضي غامر، بما في ذلك الرائحة واللمس والصوت للسماح للناس بالضياع في الواقع الافتراضي.

وفي تحديث جديد للخطط المستقبلية، كشف المؤسس عن نظام ذكاء اصطناعي يمكن استخدامه لإنشاء عوالم مخصصة بالكامل لتصميمك الخاص، ويعمل على تجسيدات عالية الدقة وصوت مكاني لتسهيل الاتصال.

وفي إصدار metaverse المتاح حاليا من Meta، يتم تمثيل البشر بواسطة صور رمزية بدون أرجل، لكن زوكربيرغ يقول إن الإصدارات المستقبلية ستكون أكثر واقعية.

لكن تعليقاته الأخيرة لفريدمان تشير إلى أنه أثناء قيامهم ببناء metaverse، فإن ما يستخدمه الناس اليوم هو ببساطة عالم افتراضي معقد.

وتشير أحدث المناقشات حول مفهوم metaverse إلى أنه في الواقع "نقطة زمنية" وليس مكانا افتراضيا.

وتأتي هذه النقطة عندما نقضي وقتا في العالم الافتراضي أكثر من العالم الحقيقي، وهو الوقت الذي نستيقظ فيه، ونرتدي سماعة الرأس.

ويبدو أن زوكربيرغ يتفق مع هذا المفهوم، ما يشير إلى أن المليارات التي يتم إنفاقها في بناء metaverse من خلال عوالم افتراضية لن تتحقق بالكامل حتى يزداد الضغط إلى نقطة تكون فيها الاجتماعات في الواقع الافتراضي، بدلا من Zoom أو شخصيا.

وقال في المقابلة إن الكثير من الناس يعيشون بالفعل حياتهم في العالم الافتراضي - ولكن من خلال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف، وليس من خلال الواقع الافتراضي.

وقال في المستقبل، لكي يبدأ الناس في تنفيذ الأنشطة اليومية في الواقع الافتراضي، يجب أن يشعروا بأنهم حاضرون تماما، ومواكبة وهم الانغماس. وفي العالم الحقيقي، لديك شعور بالحرارة والشم واللمس. نحن نعمل على قفازات اللمس. وستكون كل هذه الأشياء ضرورية للحفاظ على الوهم بأنك حاضر تماما في العالم.

واقترح زوكربيرغ أنه في غضون السنوات الخمس المقبلة، يمكن تكرار كل الأشياء التي نحققها من الاجتماع شخصيا، أو حتى عبر مكالمات الفيديو، في الواقع الافتراضي.

وأوضح أن كل هذه الخطوات والتحسينات في التفاعل مطلوبة للوصول إلى "النقطة" حيث تصبح metaverse.