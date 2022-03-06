الشباب يحتفظون بنحو 10 مليارات صورة على هواتفهم... اليكم دراسة غريبة!

كشفت دراسة جديدة عن أن الشباب يقومون بتخزين ما مجموعه 10 مليارات صورة على هواتفهم الذكية، حيث وجدت الدراسة التي أُجريت على 2000 بالغ أن الأجيال الشابة تقلق بشأن نسيان الذكريات والأحداث أكثر من أي فئة عمرية أخرى، حيث ادعى أكثر من الثلث أن هذا هو سبب عدم حذفهم لصورهم.وبالمثل، كان أكثر من ثلث الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا أكثر وعيًا بالحفاظ على ذكرياتهم منذ بداية الوباء، فيما اعترف 97 في المائة من جميع البالغين الذين شملهم الاستطلاع بأنهم يحتفظون بالصور القديمة مخبأة في الخدمات السحابية عبر الإنترنت - مع عودة الشخص العادي فقط لمشاهدة الصور القديمة مرة واحدة في الشهر.وهذا على الرغم من الادعاء بأن النظر إلى الصور القديمة يجعلها تشعر بأنها أكثر إيجابية (50 في المائة) وأكثر هدوءًا (24 في المائة) ومحبوبة (21 في المائة)، ويزعم ثلث الأشخاص الإضافيين أن النظر إلى الذكريات الماضية يساعد في إضفاء البهجة على يومهم.فيما قالت داريا كوس، أخصائية علم نفس مساعدة في جامعة نوتنغهام ترنت: "لقد أثر الوباء بلا شك على الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا، حيث يستخدمها الكثير منا لدعم حياتنا اليومية بطرق مختلفة، ويُظهر هذا البحث أن جيل الشباب هم الأكثر قلقًا بشأن تأثير الوباء على ذكرياتهم ، وبالتالي يستخدمون التكنولوجيا - وتحديدًا هواتفهم - لالتقاط الصور وتخزينها لمساعدتهم على الحفاظ على اللحظات اليومية.وتأتي الصور بروابط عاطفية ويمكن أن تعيدنا إلى لحظة من الزمن ، والتي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحتنا العقلية. ومع ذلك، فإن اكتناز الصور لا يسمح لنا بجني هذه الفوائد، وبدلاً من ذلك ، أوصي بعرض الصور في جميع أنحاء المنزل، وعرض الصور التي قمت بتخزينها بانتظام - حيث أظهرت الأبحاث أن النظر إلى صورك يجعلك تشعر بمزيد من الإيجابية والهدوء والحب."في حين أن البالغين الأصغر سنًا قد يكونون المذنبين الأسوأ في اكتناز الصور ، فهم ليسوا الوحيدين المذنبين بتجميع الصور في وحدات التخزين الخاصة بهم. أكثر من ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع يستخدمون هواتفهم الذكية بانتظام لالتقاط الصور، مع موافقة 77 في المائة على أنها تساعدهم في التقاط أهم لحظات الحياة.كما اتضح أن احتمال حذف النساء للصور القديمة أقل بكثير من الرجال ، حيث ادعى ربعهم تقريبًا أنه ليس لديهم مشكلة في حذف الصور القديمة، وكان الرجال أيضًا أكثر عرضة لحذف صور الحيوانات الأليفة والعطلات وصور العائلة والأصدقاء ، مقارنة بالإناث الذين شملهم الاستطلاع.ويؤثر اكتناز الصور أيضًا على الشؤون المالية، حيث يعترف 12 في المائة من البالغين العاملين بأنهم ينفقون ما يصل إلى 5 جنيهات إسترلينية شهريًا على مساحة تخزين إضافية للهاتف للمساعدة في توفير مساحة على الهواتف المزدحمة - مبلغ ضخم يتم إنفاقه 300 مليون جنيه إسترليني سنويًا.واعترف سبعة من كل عشرة بالغين أيضًا بنقل الصور القديمة إلى أجهزة الهواتف الذكية الجديدة ، دون تصفية أو تنظيم - ما زاد من مشكلة اكتناز الصور المتزايدة في البلاد.