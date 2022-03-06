قرار هامّ من سامسونغ حول شحن منتجاتها الى روسيا!

أوقفت شركة سامسونغ شحنات المنتجات إلى روسيا بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات التي أوقفت المبيعات والخدمات في البلاد بعد غزوها لأوكرانيا في الأسبوع الماضي.وتم تعليق الصادرات من جميع منتجات سامسونغ إلى روسيا بدءًا من الرقاقات إلى الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية.وقالت الشركة في بيان إنها تراقب بنشاط الوضع المعقد هذا لتحديد خطواتها التالية. أولويتنا هي ضمان سلامة جميع موظفينا وعائلاتهم.وتبرعت الشركة بمبلغ 6 ملايين دولار للجهود الإنسانية في المنطقة. بما في ذلك مليون دولار من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية. بالإضافة إلى التبرعات الطوعية من موظفي الشركة.وتعني هذه الخطوة عزل روسيا عن مجموعة كبيرة من المنتجات من أحد أكبر بائعي الإلكترونيات في العالم.وإلى جانب المخاوف بشأن الحرب، أصبح العمل في روسيا يمثل تحديًا للشركات الخارجية، نظرًا للعقوبات، والحظر الأمريكي على المعاملات مع البنك المركزي في البلاد، والانخفاض الحاد في الروبل.وأدانت مايكروسوفت الغزو الروسي غير المبرر وغير القانوني لأوكرانيا. وقالت إنها تعلق جميع المبيعات الجديدة للمنتجات والخدمات في روسيا.كما أوقفت آبل مبيعات أجهزة آيفون وبدأت بالحد من خدمات Apple Pay وغيرها من المنتجات الشهيرة في روسيا. كما أزالت تطبيقات RT News و Sputnik News من متاجر التطبيقات خارج البلاد.وأوقفت شركة إتش بي، أكبر مورد للحواسيب الشخصية إلى روسيا، الصادرات إلى البلاد كما فعلت شركة إنتل.