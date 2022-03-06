تغير المناخ... هل يدفع البشرية نحو الهلاك؟

قالت "الجزيرة" أن تقريرا أمميا يفيد بأن نحو مليون صنف من النباتات والحيوانات مهدد بالانقراض بفعل التغيّر المناخي، مضيفا أن 91% من الوفيات الناتجة عن مخاطر الطقس تحدث في الدول النامية.جاء ذلك في الجزء الثاني من تقرير أصدرته، الاثنين، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC)، التابعة للأمم المتحدة، حصلت الجزيرة نت على نسخة من ملخصه. والتقرير هو السادس من نوعه بعد تقرير خامس صدر عام 2014، ويركز على "الآثار والتكيف والقابلة للتغيير" في ظل التغيرّ المناخي.ونتيجة لتغير المناخ وتدهور الأراضي، أشارت الهيئة الدولية إلى أن مليون نوع من الحيوانات والنباتات على شفا الانقراض، العديد منها سينقرض في غضون عقود.وقالت إن نحو 15% فقط من اليابسة وأقل بقليل من 8% من المحيطات يخضع لشكل من أشكال حماية النظام البيئي.وأوضحت أن تغير المناخ يؤثر حاليا على ما لا يقل عن 10 آلاف و967 نوعا في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، وفق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (ICUN).وحذر التقرير من أن المخاطر المناخية التي تؤثر سلبا على النظم البيئية ستؤدي إلى الحد أيضا من الخدمات التي تقدمها الأنظمة للمجتمع، وقد تقلل من الوصول إلى الطاقة والرعاية الصحية والمياه والتجارة الدولية. ويقول إن الأبحاث أظهرت أن تغير المناخ بفعل الإنسان يمكن أن يشمل 80% من مساحة اليابسة في العالم، حيث يقيم 85% من السكان.وتوقع أيضا التأثير على سلاسل التوريد العالمية، مستشهدا بارتفاع التكاليف السنوية لسلاسل التوريد الناتجة عن الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 95 مليار دولارا أميركيا في عام 2020.وتابع أن أنظمة إنتاج الغذاء تتعرض أيضا لضغط متزايد، "لقد غيرت الأنشطة البشرية بالفعل 75% من مساحة اليابسة، ويُخصص ما يقرب من 75% من موارد المياه العذبة الآن لإنتاج المحاصيل أو الثروة الحيوانية".وقال إن 25% من إجمالي مساحة الأرض في العالم أصبح في حالة متدهورة، "وأدى تدهور الأراضي إلى انخفاض إنتاجية 23% من سطح الأرض في العالم، مع زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية العالمية بنسبة 300% منذ سبعينيات القرن الماضي".وأضاف أن العلماء حذروا من فقدان 24 مليار طن من التربة الخصبة كل عام، "وإذا استمر هذا الاتجاه فمن الممكن تدهور 95% من مساحة اليابسة الأرض بحلول عام 2050".يتابع التقرير أن أفقر البشر وأكثرهم ضعفا في العالم معرضون لمخاطر أكبر، منها ما هو جراء الوفيات والعواقب الصحية الأخرى الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية.وذكر أنه على مدى العقد الماضي كانت معدلات الوفيات الناجمة عن الفيضانات والجفاف والعواصف أعلى بما يصل إلى 15 مرة في أكثر البلدان تضررًا، بما في ذلك معظم أفريقيا وأجزاء كبيرة من أميركا الوسطى، مقارنة بالبلدان الأقل تضررا، مثل تلك الموجودة في غرب أوروبا وشمالها. وذكر أنه بين عامي 1970 و2019 وقع أكثر من 91% من الوفيات الناجمة عن مخاطر الطقس والمناخ والمياه في جميع أنحاء العالم، في الدول النامية.ويخلص التقرير إلى أن التأخير في إجراءات التخفيف والتكيّف سيهدد التنمية المستدامة، حيث ترتبط تأثيرات واستجابات تغير المناخ ارتباطًا وثيقا بالرفاهية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي وحماية البيئة.وقد يؤدي تغير المناخ بفعل الإنسان إلى انخفاض في المحاصيل الزراعية، وندرة المياه، وانعدام الأمن الغذائي، وانخفاض سبل العيش وتشريد المجتمعات المحلية.وتوقع التقرير أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع من 32 مليون إلى 132 مليون نسمه بحلول عام 2030.ويقول التقرير إن القارة الأفريقية تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وارتفاعا في مستوى سطح البحر مقارنة بالمتوسط العالمي، ورجح أن تشهد القارة موجات حر أكثر تواترا وشدة تصل إلى 5 أضعاف في عام 2050 عما هي عليه اليوم، إضافة إلى هطل أمطار أكثر غزارة، وحالات جفاف أكثر تواترا وشدة، ومزيد من الفيضانات الساحلية على أوسع نطاق وأشده.وفي أوروبا توقع التقرير تزايد تواتر وشدة الظواهر الحارة القصوى، وتواصل اختفاء الأنهار الجليدية والغطاء الثلجي. وفي أميركا الشمالية والوسطى توقعت الهيئة أن تصبح الأعاصير المدارية وهطل الأمطار الغزيرة أكثر توترا مع ارتفاع درجة حرارة العالم.ويقول إن التجمعات البشرية تتركز في نطاقات مناخية ضيقة، حيث يعيش معظم الناس في أماكن يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية فيها نحو 11 درجة مئوية إلى 15 درجة مئوية، في حين يعيش عدد أقل من البشر حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة نحو 20 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية.وتوقع أن يجبر الخطر المناخي الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة وحده 5.3 مليارات نسمه على العيش خارج المناطق المناخية التي ما فتئ البشر يعمرونها على مدار 6 آلاف عام، كما توقع أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 28%.وأشار إلى تقديرات للبنك الدولي في 2018 بأن 3 مناطق هي أميركا اللاتينية، وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، ستدفع بـ143 مليون مهاجر إضافي بسبب المناخ بحلول عام 2050.ورجح تقرير الهيئة الحكومية الدولية أن تكون أكثر حالات الهجرة المتوقعة استجابة للتأثيرات المناخية من جزر المحيط الهادي. وقال إن مستوى ارتفاع مستوى سطح البحر بمعدل 12 مليمترا سنويا أدى إلى غمر 8 جزر في غرب المحيط الهادي، في حين أن جزيرتين على شفا الاختفاء، وقد أسفر ذلك عن موجة من الهجرة إلى بلدان أكبر. وهنا يشير إلى عدم وجود اتفاقيات دولية بشأن كيفية حماية النازحين والمهجرين قسرا نتيجة لتغير المناخ.