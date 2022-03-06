في 9 دقائق.. تقنية لشحن الهواتف المحمولة

قد يصبح القلق بشأن شحن الهواتف المحمولة شيئاً من الماضي بفضل تقنية جديدة تساعد على شحن الهاتف من الصفر حتى 100% خلال 9 دقائق فقط.ولن يشعر الأشخاص الذين يتجهون إلى أعمالهم بالذعر بعد الآن إذا نسوا شحن هواتفهم المحمولة ليلاً، إذ يمكنهم بفضل التقنية الجديدة شحن كامل البطارية أثناء الاستحمام. ويقول الخبراء إن هذه التقنية ستسمح بتصميم هواتف صغيرة أو أقل سمكًا بعد تضخم الأجهزة في الحجم لتناسب البطاريات العملاقة لضمان توفر الطاقة طوال اليوم.وتم عرض التكنولوجيا الجديدة، التي تسمح للهواتف بامتصاص الطاقة بسرعة دون التسبب في تلف البطاريات، في المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة الأسبوع الماضي، ويتوقع أن تصل إلى الأجهزة بحلول الصيف المقبل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.التقنية من ابتكار شركة تصنيع الهواتف الصينية أوبو، وهي رابع أكبر شركة على مستوى العالم وتنمو بسرعة إلى جانب علاماتها التجارية الفرعية OnePlusو Realme و Vivo ويقول الخبراء إن شركتي سامسونغ وأبل تعملان بالفعل على تكرار هذا الإنجاز، نظرًا لأن الشحن السريع وعمر البطارية الطويل يمثلان ميزة بيع رئيسية للهواتف المحمولة.وقال ستيوارت مايلز، مؤسس موقع Pocket-Lint.co.uk التكنولوجي "عمر البطارية مهم حقًا للعديد من المستخدمين، لكن التحسينات في الكفاءة أبطأ مما يرغب معظمنا، لذلك تقول الشركات إذا لم نتمكن من الاستمرار في العمل لفترة أطول، فلنجعل الشحن أسرع. التقنية الجديدة من أوبو تستغرق تسع دقائق فقط - أقل مما تحتاجه للاستحمام وتنظيف أسنانك في الصباح – لشحن الهاتف بالكامل".وأضاف "سيسمح ذلك أيضًا بتصميم أجهزة أصغر حجمًا وأخف وزنًا. ومع شحن فائق السرعة مثل هذا يعني بطاريات أصغر".