17
o
بيروت
22
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
واتس أب تختبر ميزة تسجيل صوت جديدة لنظام أندرويد
Lebanon 24
06-03-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرحت واتس أب مؤخرًا ميزة جديدة تسمح لمستخدمي أندرويد بإيقاف تسجيلات الرسائل الصوتية واستئنافها. كانت هذه الميزة متاحة لمستخدمي واتس أب على أجهزة آي أو إس فقط، أما الآن، يقال إن واتس أب تختبر الميزة لمستخدمي أندرويد أيضاً.
وفقًا لتقرير صادر عن موقع “وابيتلان إنفو”، بدأ واتس أب في طرح تحديث تجريبي جديد لمستخدمي أندرويد. بعد التحديث، سيصبح من الممكن لمستخدمي أندرويد أيضاً إيقاف تسجيل ملاحظة صوتية على هواتفهم الذكية.
كيف تعمل ميزة الإيقاف المؤقت في تسجيل الرسائل الصوتية
ستعمل الميزة على نظام أندرويد الأساسي بشكل مشابه لنظام آي أو إس. بعد التحديث التجريبي الأخير، سيتمكن مستخدمو أندرويد من رؤية زر إيقاف مؤقت جديد عند التمرير لأعلى بعد الضغط على زر التسجيل. بمجرد الإيقاف المؤقت، سيتم استخدام نفس الزر لاستئناف التسجيل. ستكون الميزة الجديدة مفيدة لمشاركة التسجيلات الطويلة وستوفر أيضًا الوقت للمستخدمين حيث لا يتعين عليهم إعادة تسجيل ملاحظة صوتية في حالة حدوث بعض الانقطاع.
وكشف التقرير كذلك أن الميزة متاحة فقط للتجريب حالياً، ولنظام واتس أب بيتا على نظام أندرويد. ومن المتوقع أن تطرح الشركة الميزة لمزيد من المستخدمين مع التحديثات القادمة.
أضافت الشركة أيضًا مؤخرًا اختصار بحث جديد لعدد قليل من مختبري الإصدار التجريبي من أندرويد، حيث تمت إضافة اختصار البحث إلى جانب رمز مكالمة الفيديو، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.
تابع
الأكثر قراءة
بعد مقتل رئيسها في المنصورية.. شركة "فتّال" تعلن الحداد
Lebanon 24
بعد مقتل رئيسها في المنصورية.. شركة "فتّال" تعلن الحداد
15:02 | 2022-03-06
06/03/2022 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركةٌ حامية.. شخصية بارزة لن يقبل حزب جنبلاط بفوزها "انتخابياً"
Lebanon 24
معركةٌ حامية.. شخصية بارزة لن يقبل حزب جنبلاط بفوزها "انتخابياً"
06:00 | 2022-03-06
06/03/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في" تخسر "مثلها الأعلى".. "خلّيكي من فوق سندنا" (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في" تخسر "مثلها الأعلى".. "خلّيكي من فوق سندنا" (صور)
07:44 | 2022-03-06
06/03/2022 07:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع يشنّ هجوماً على باسيل وفرنجية.. بـ"السّلاح الثقيل"!
Lebanon 24
جعجع يشنّ هجوماً على باسيل وفرنجية.. بـ"السّلاح الثقيل"!
07:10 | 2022-03-06
06/03/2022 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر خدمات الإنترنت على هواتف اللبنانيين.. ما الجديد بشأنه؟
Lebanon 24
سعر خدمات الإنترنت على هواتف اللبنانيين.. ما الجديد بشأنه؟
12:39 | 2022-03-06
06/03/2022 12:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2022-03-07
أنظار العلماء متجهة نحو إنتاج الأوكسجين من تربة المريخ.. إليكم التفاصيل
16:00 | 2022-03-06
في 9 دقائق.. تقنية لشحن الهواتف المحمولة
14:00 | 2022-03-06
كيف تختار الهاتف الذكي المناسب للتصوير؟
12:00 | 2022-03-06
تغير المناخ... هل يدفع البشرية نحو الهلاك؟
10:00 | 2022-03-06
القراصنة يدخلون على خط الحرب على اوكرانيا
08:00 | 2022-03-06
الايفون جديد أو مستعمل؟ 5 طرق للتفريق بينهما
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
07/03/2022 10:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-06
07/03/2022 10:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني نسخة عن الرئيس الأوكراني.. شاهدوا الشبه بينهما (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني نسخة عن الرئيس الأوكراني.. شاهدوا الشبه بينهما (فيديو)
04:33 | 2022-03-05
07/03/2022 10:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact