شركة سامسونغ تتعرض لأكبر إختراق!

كشفت مصادر وتقارير إعلامية، أن شركة قرصنة أجنبية، اخترقت شركة سامسونغ العالمية للإلكترونيات، والتي انتهكت الكود المصدري Source Code السري الخاص بها، وبيانات سرية أخرى، وذك وفقًا لشبكة يونهاب الكورية.وزعمت شركة ابتزاز البيانات لابسوس Lapsus أنها اخترقت نظام عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، وسربت ما يصل إلى 190 جيجا بايت من بياناتها وكودها المصدري عبر الإنترنت، وفقًا للمصادر.وقالت الشركة أيضًا إنها قامت بتحميل البيانات المسربة للتنزيل عبر التورنت.فيما رد مسؤولو سامسونغ على هذه التقارير قائلين: «بأنهم يقومون الآن بتقييم الوضع».