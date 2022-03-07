تكنولوجيا وعلوم

روسيا تحاول حماية كل من يستخدم البرامج المقرنصة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-03-2022 | 14:00
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تبحث السلطات الروسية إجراءات من شأنها إلغاء المسؤولية عن استخدام البرمجيات غير المرخصة، وذلك على خلفية العقوبات الشديدة التي فرضها الغرب على روسيا، إذ تستعد السلطات الروسية بشكل عاجل لاتخاذ إجراءات تطال صناعة الإلكترونيات الروسية، من بينها إلغاء المسؤولية الجنائية والإدارية عن استخدام البرمجيات المقرصنة الواردة من البلدان التي فرضت العقوبات على روسيا أو أيّدتها.

وقال الخبراء إن مثل الخطوة يمكن أن تخفّف مؤقتا من الضغط بعد انسحاب شركات "مايكروسوفت" (Microsoft) و"آي بي إم" (IBM) و"أوراكل" (Oracle) وغيرها من السوق الروسية.

ونشرت صحيفة "كوميرسانت" (Kommersant) الروسية مشروع القرار بعنوان "خطة الإجراءات ذات الأولوية لضمان تنمية الاقتصاد الروسي في مواجهة ضغوط العقوبات الخارجية"، والذي يسرد الإجراءات لدعم مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي.

وحسب مصدر موثوق به لـ"كوميرسانت"، فإن العديد من الإدارات والهيئات شاركت في وضع الخطة، وقد بدأ بالفعل تنفيذ بعض الإجراءات المقترحة.

وتقضي الخطة بدعم تكنولوجيات المعلومات الروسية من خلال تطوير آلية ترخيص إلزامي للبرمجيات وقواعد البيانات وأسس الدوائر المتكاملة.

وبموجب مادة 1360 من القانون المدني الروسي، يحق للحكومة في حالة الطوارئ اتخاذ قرار بشأن استخدام اختراع أو نموذج صناعي مفيد من دون تلقي موافقة من جانب صاحب شهادة براءة الاختراع.

وتقترح السلطات أيضا إلغاء المسؤولية الجنائية والإدارية عن استخدام البرمجيات غير المرخّصة في روسيا والتي ترجع ملكية الحقوق المحفوظة فيها للبلدان التي فرضت العقوبات أو أيدتها.

وحسب المصدر المطلع على الخطة، فإن مشروع القرار قد يثير تساؤلات كثيرة ضمن اللاعبين في السوق، وخاصة أولئك الذين لديهم براءة اختراع لبرمجياتهم.

وقال مصدر للصحيفة في وزارة الرقمنة الروسية إنهم يعملون على وضع مواقف متوازنة، وأضاف "فيما يتعلق بالإعفاء من المسؤولية عن استخدام البرمجيات غير المرخصة، فإننا ندعو إلى ممارسة نهج يرمي إلى تحفيز الانتقال إلى البرمجيات الوطنية الروسية".

وأوضحت الوزارة أنها اقترحت الإعفاء من المسؤولية بالنسبة للمنتجات التي لا توجد فيها الآن مثيلات روسية الصنع.
 
(الجزيرة) 
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