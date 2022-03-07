تكنولوجيا وعلوم

"هواتف غلاكسي متضررة منه".. "سامسونغ" تصدر بيانا بشأن الهجوم السيبراني الذي تعرضت له

Lebanon 24
07-03-2022 | 23:00
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أصدرت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية للإلكترونيات، أمس الاثنين، بيانا رسميا بشأن الهجوم ‏الإلكتروني الأخير الذي شنته مجموعة من القراصنة على نظامها.‏
وأكدت "سامسونغ" في البيان المنشور على المنتدى الداخلي لها، أن الهجوم السيبراني لم يتسبب في ضرر كبير لأعمالها وعملائها، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
كما أنها نفت سرقة أي معلومات شخصية لعملائها وموظفيها، ولن يكون هناك أي تأثير على عملياتها التجارية.
وتابعت "سامسونغ" في بيانها دون الخوض في مزيد من التفاصيل: "لم يكن هناك خرق للبيانات الشخصية، على الرغم من أن المعلومات المسربة تتضمن بعضا من الشفرة المصدرية (Source Code) اللازمة لتشغيل هواتف غلاكسي".
وشددت "سامسونغ" في البيان أنها عززت نظامها الأمني لحماية المعلومات بمجرد علمها بمحاولة هجوم القرصنة.
وقالت: "نحن نبحث عن كل وسيلة لوقف خرق البيانات الإضافية وحماية الموظفين والعملاءـ نحن نعتذر بصدق عن التسبب في مخاوف".
المصدر: سبوتنيك
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