قراصنة إخترقوا قنوات تلفزيون روسية وعرضوا "رسائل محرجة"!

قالت مجموعة قراصنة الإنترنت "أنونيموس" إنها تمكنت من اختراق قنوات تلفزيونية روسية، ثم عرضت صورا من الحرب الدائرة بأوكرانيا، في مسعى لإحراج موسكو، وإظهار ما تواجهه من اتهامات بارتكاب "انتهاكات".وذكرت المجموعة فى تغريدة على موقع "تويتر"، أنها تمكنت من اختراق قنوات روسية مثل "روسيا 24" و"شانيل وان" و"موسكو 24" إلى جانب الوصول لعدد من مواقع بث فى البلاد.وقامت المجموعة، التي تقدم نفسها بمثابة تجمع لقراصنة من مختلف دول العالم، بعرض صور من الحرب التي دخلت يومها الثاني عشر.وأظهرت الصور المعروضة، عمليات قصف في أوكرانيا، وفي الختام، قام القراصنة بعرض رسالة تقول إن المواطنين الروس العاديين يرفضون الحرب.وفي غضون ذلك، أكدت مؤسسة "كييف إندبندنت" الإخبارية، ومقرها في أوكرانيا، حصول الهجمات السيبرانية ضد منابر روسية.