أبل أو سامسونغ... أي هواتف تصدرت المبيعات خلال 2021؟

سجّلت مبيعات الهواتف الذكية حول العالم نموا بمعدّل 6% خلال العام 2021 وفقا لشركة "جارتنر" للأبحاث. فقد شهدت النصف الأول من العام 2021 انتعاشا لمبيعات الهواتف الذكية، بعد ما تراجعت بعدّل 12.5% في العالم 2020. وكان انخفاض المبيعات بسبب جائحة "كوفيد-19" في العام الماضي ومن ثمّ انتعاش النمو في النصف الأول من العام 2021 قد ساعد في دفع النمو قدما. إلا أن النقص في المكونات وتحديّات سلاسل الإمداد تسبّب في تعثّر مبيعات الهواتف الذكية خلال النصف الثاني من العام 2021.وقال أنشول جوبتا، رئيس الأبحاث لدى "جارتنر":" لقد ساعدت عدة عوامل في زيادة المبيعات خلال النصف الأول من العام، منها تحسّن انطباع المستهلك، وانحسار الطلب خلال العام 2020 في أسواق كبيرة مثل الصين والهند. إلا أن الأسواق شهدت انعكاسا في هذا التوجّه بحلول النصف الثاني من العام، إضافة إلى ارتفاع الطلب من المستهلك. بل إن حالات نفاد المخزون من عدد من طرز الهواتف الشائعة أو حتى توفر كميات محدودة منها حال دون تحقيق المزيد من المبيعات المحتملة حتى العام 2022".