"أيفون أس إي" الجديد.. أبل تنافس بأرخص هاتف مزود بأحدث معالج

كشفت شركة آبل، الثلاثاء، عن هاتف جديد، هو الأرخص من نوعه، من شأنه أن يتنافس بشكل مباشر مع المنافسين في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى، ويمنح الشركة الأكثر قيمة في العالم، فرصة لجذب المستهلكين بميزانية محدودة.وفي مؤتمر أبل الجديد، الذي حمل عنوان "أداء خاطف"، قدمت الشركة الأميركية العملاقة أيضا أحدث منتجاتها، وجلبت جميع أجهزتها تقريبًا إلى الجيل الخامس من شبكات الاتصالات.وأعلنت الشركة عن هاتف "آيفون أس إي" جديد بسعر 429 دولارا، في أول تحديث له منذ عام 2020، لكنه يأتي مزودا بأحدث معالج من نوع "أيه 15"، كما يتميز بقدرة اتصاله بشبكات الجيل الخامس.ومثل الطراز السابق، فالهاتف الجديد يمتلك شاشة بمقاس 4.7 بوصة، ومستشعر البصمة، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل.يمنح الهاتف الجديد فرصة لشركة أبل، للتنافس مع منافسي الصناعة مثل سامسونغ وشياومي وغيرهما في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى، وجلب المزيد من المستخدمين الذين يبحثون عن اتصال أسرع على نظام أبل.وبالمقارنة، يبدأ سعر أيفون 13 بشبكة الجيل الخامس، الذي تم إطلاقه العام الماضي، بسعر 799 دولارا، في حين كان سعر أيفون أس إي السابق بـ399 دولارا.سيتوفر الهاتف للطلب المسبق ابتداء من يوم الجمعة المقبل، على أن يتوفر ابتداء من يوم الجمعة 18 آذار.كما حصل الجهاز اللوحي لأبل "آيباد أير" على أول تحديث له منذ عامين بتصميم جديد واتصال بشبكة الجيل الخامس، ومجموعة شرائح "أم 1" أسرع الموجودة في أجهزة "ماك بوك".