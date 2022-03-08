حدث شركة آبل.. هواتف مدعومة بتقنيات 5G ومعدات جديدة

من المتوقع أن تعلن شركة Apple عن العديد من تحديثات المنتجات، في حدثها ليوم الثلاثاء، بما في ذلك ترقية كبيرة في أجهزة MacBook و iMac، مدعومة بالتحديث الثاني من معالجها الداخلي، بالإضافة إلى هاتف جديد من نوع iPhone SE بحسب شبكة CNN.وتقول الشبكة إنه يشاع أن شركة آبل تخطط لإصدار نسخة تعمل بتقنية 5G من هاتف SE مما قد يعزز الطلب على منتجاتها من الهواتف الذكية.وفي يناير، أعلنت شركة آبل عن إيرادات قياسية مدفوعة جزئيا بالطلب على أحدث تشكيلة من أجهزة iPhone.وقال دان آيفز، المحلل في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز"، للشبكة إن هناك "طلبا على هذا الجهاز على مستوى العالم"، وتوقع أن يساعد الجهاز الجديد شركة آبل على دفع المزيد من ترقيات آيفون وسحب المزيد من المستخدمين بعيدا عن أجهزة أندرويد.ومع ذلك، يأتي هذا الحدث في وقت يشهد بعض الاضطرابات لشركة Apple ومجتمع الأعمال الأوسع.وأعلنت شركة آبل مؤخرا أنها ستتوقف عن بيع المنتجات في روسيا وسط الصراع المستمر مع أوكرانيا.ومثل الشركات الأخرى، اضطرت شركة آبل أيضا إلى مواجهة مشكلات سلسلة التوريد لمنتجاتها في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي تيم كوك قال في وقت سابق إن تأخيرات سلسلة التوريد خلال موسم التسوق في العطلات قد تحسنت منذ ذلك الحين.سيتم بث حدث Apple مباشرة على موقعها على الويب وعلى موقع YouTube ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.ومن المقرر أن ينطلق الحدث في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الساحل الغربي الأميركي.وتقول الشبكة إنه بالإضافة إلى كون جهاز SE معتدل الثمن فإن من المتوقع أن يحتوي الهاتف على كاميرا بتقنية فيديو 4K.كما أنه يتوقع أن تطرح الشبكة جهاز آيباد آير الجديد، بتقنية 5G وكاميرا أمامية جديدة.ومن المتوقع أن تعرض شركة آبل إصدارات جديدة من جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة و Mac mini و Mac مقاس 24 بوصة، بالإضافة إلى جهاز MacBook Air المعاد تصميمه بالكامل.