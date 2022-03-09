تكنولوجيا وعلوم

يوتيوب يجذب مذيعي البودكاست.. هذا ما فعلته الشركة

Lebanon 24
09-03-2022 | 02:00
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يختبر موقع يوتيوب المملوك لشركة غوغل استراتيجية جديدة لجذب المزيد من مذيعي البودكاست وشبكات البودكاست إلى منصته للفيديو من أجل حثهم على إنشاء نسخ فيديو من برامجهم.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرغ، بدأت المنصة بتقديم منح تصل إلى 300 ألف دولار لمذيعي البودكاست من أجل إقناعهم بإطلاق نسخة فيديو من البودكاست الخاص بهم عبر يوتيوب.
وتقدم الشركة عروض بقيمة 50 ألف دولار للعروض الفردية و 200 ألف دولار و 300 ألف دولار لشبكات البث الصوتي.

فيما ذكر تقرير بلومبرغ أن الأموال يمكن أن تساعد المنتجين على إنشاء نسخ مصورة من حلقاتهم أو إنشاء أنواع أخرى من مقاطع الفيديو.

ويمكن لهذه الخطوة أن تجلب المزيد من البرمجة الجوهرية إلى خدمة البث. وتزيد من تشكيلة البث الصوتي الخاصة بها. وأصبحت منصة الفيديو منصة بث قوية دون تكريس الكثير من الأموال لهذا التنسيق.

كما قد تكون هذه المنح الجديدة لمذيعي البودكاست الخطوة الأولى نحو استراتيجية أكثر اكتمالاً لمواجهة تحركات منصة سبوتيفاي للسيطرة على أعمال البث الصوتي.

واستحوذت سبوتيفاي في الأشهر الأخيرة على العديد من شركات البودكاست الناشئة وضاعفت المحتوى الحصري.
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