تكنولوجيا وعلوم

صُممت لتكون من بين أجمل مركبات "الكروس أوفر" وأفضلها... تعرفوا إلى سيارة "فولفو" الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
09-03-2022 | 11:00
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كشفت فولفو عن سيارتها الجديدة التي صممت لتكون من بين أجمل مركبات الكروس أوفر وأفضلها من حيث الأمان والمواصفات التقنية.

وتأتي سيارة C40 الجديدة بهيكل كروس أوفر انسيابي شبيه بعض الشيء بهياكل سيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو، وستتميز بتصميم واجهتها الخلفية وشكل الباب المثبت عليها والمجهز بجنح هوائي صغير لزيادة ثبات المركبة على السرعات العالية.

أما قمرتها فجهزت بشاشة لمسية متطورة مثبتة بشكل طولي في منتصف واجهة القيادة، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا.

وصممتها فولفو لتتمتع بمعايير أمان عالية وجهزتها بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام للحفاظ أوتوماتيكيا على المسار أثناء السفر، وأنظمة للتحكم بالفرامل تلقائيا في الحالات الطارئة، إضافة لحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وزودتها بمحركات كهربائية بعزم 230 و408 أحصنة، وبطاريات باستطاعة 69 و78 كيلوواطا، وتقنيات تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.7 ثانية.
المصدر: روسيا اليوم
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