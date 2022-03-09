بسرعة الصاروخ.. مصر على موعد مع الإنترنت الفضائي

تعتزم شركة "سبيس إكس" تقديم خدمتها عبر الأقمار الصناعة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بدءا من عام 2013.





وتسعى "ستار لينك" Starlink لتوفير خدمتها بشكل أفضل في "الظروف الجوية القاسية" وتقديم دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لعملائها.



ويقول المهندس إسلام غانم، استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الإنترنت الفضائي هو اتصال بالإنترنت عن طريق القمر الصناعي بدلا من الكابلات الأرضية التابعة لشركات الاتصالات المختلفة، حيث يكون من الممكن استقبال الإنترنت من خلال شراء طبق من نوع خاص تبيعه الشركة، ويتم وضعه على سطح المنزل، ويخرج منه كابل يتصل بجهاز يشبه "الراوتر".



وأضاف أنه بالنسبة للاستخدام المنزلي، لن يختلف الأمر كثيرا للمستخدم العادي من حيث الشكل، سوى أن الراوتر يستقبل الإنترنت من الطبق الموجود فوق سطح المنزل بدلا من الاتصال بالكابلات الأرضية، ووقد اعتادت سفارات الدول الغربية استخدام الإنترنت الفضائي الخاص بها بحيث لا يكون مرتبطا بالإنترنت في البلد الذي توجد فيه. تقوم شركة "سبيس إكس" والتي يملكها إيلون ماسك بتقديم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، من خلال خدمة Starlink "ستار لينك"، والتي تتركز فكرتها على توفير خدمات الإنترنت إلى البشر جميعاً، خاصة في الأماكن النائية والتي لا تتوفر فيها بنية تحتية تسمح لسكانها بالحصول على الإنترنت الأرضي، المعتمد على الكابلات الأرضية، وكذلك غير المتوفر بها تغطية جيدة لشبكات المحمول اللاسلكية.وتسعى "ستار لينك" Starlink لتوفير خدمتها بشكل أفضل في "الظروف الجوية القاسية" وتقديم دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لعملائها.ويقول المهندس إسلام غانم، استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الإنترنت الفضائي هو اتصال بالإنترنت عن طريق القمر الصناعي بدلا من الكابلات الأرضية التابعة لشركات الاتصالات المختلفة، حيث يكون من الممكن استقبال الإنترنت من خلال شراء طبق من نوع خاص تبيعه الشركة، ويتم وضعه على سطح المنزل، ويخرج منه كابل يتصل بجهاز يشبه "الراوتر".وأضاف أنه بالنسبة للاستخدام المنزلي، لن يختلف الأمر كثيرا للمستخدم العادي من حيث الشكل، سوى أن الراوتر يستقبل الإنترنت من الطبق الموجود فوق سطح المنزل بدلا من الاتصال بالكابلات الأرضية، ووقد اعتادت سفارات الدول الغربية استخدام الإنترنت الفضائي الخاص بها بحيث لا يكون مرتبطا بالإنترنت في البلد الذي توجد فيه.





وأوضح غانم أن: "أهم مميزات الإنترنت الفضائي هو فارق السرعة الرهيبة، لأن السرعات تبدأ من 100 ميغا في الثانية الواحدة، وستكون هناك سرعات أكبر عبر ترددات مختلفة، مع ضمان جودة الخدمة والتوسع في السعة التحميلية، كما يسهل الإنترنت الفضائي الوصول للأماكن التي ليست بها بنية تحتية لوصول الإنترنت".



التكلفة أكبر العوائق



وأكد استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي أن: " التكلفة الشهرية للخدمة تبدأ من 100 دولار تقريبا، وعملية الدفع ستكون بسيطة عبر نظام البطاقة الإئتمانية CREDIT CARD، ويمكن اعتماد العملات الرقمية خاصة في الدول الغربية، وهذه التكلفة تعتبر عالية في مصر مثلا لأن الشركة تعتمد على الدولار كعملة للدفع، لكن مع زيادة عدد المستخدمين وتوسع السوق في مصر يمكن أن تنخفض تكلفة الخدمة المقدمة طبقا للمعطيات التي يتعامل معها في السوق المصري".



طيبة 1 جاهز للمنافسة



ولفت إلى أن "الخدمة ستبدأ في مصر في 2023 بحسب موقع الشركة، لكن مصر تحديدا لديها قمر صناعي يسمى" طيبة 1"، وهو سيكون في منافسة مع خدمة الإنترنت الفضائي التي تقدمها ستار لينك، و"طيبة 1" يعطي حاليا إنترنت للقطاعات الحكومية، ومن المفترض أنه سيقدم الخدمة للأفراد في الصيف المقبل، خاصة وأن تقديم الخدمة للأفراد أولا ستتيح للقمر الصناعي المصري الاستحواذ على عدد أكبر من المستخدمين". أهم مميزات الإنترنت الفضائيوأوضح غانم أن: "أهم مميزات الإنترنت الفضائي هو فارق السرعة الرهيبة، لأن السرعات تبدأ من 100 ميغا في الثانية الواحدة، وستكون هناك سرعات أكبر عبر ترددات مختلفة، مع ضمان جودة الخدمة والتوسع في السعة التحميلية، كما يسهل الإنترنت الفضائي الوصول للأماكن التي ليست بها بنية تحتية لوصول الإنترنت".التكلفة أكبر العوائقوأكد استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي أن: " التكلفة الشهرية للخدمة تبدأ من 100 دولار تقريبا، وعملية الدفع ستكون بسيطة عبر نظام البطاقة الإئتمانية CREDIT CARD، ويمكن اعتماد العملات الرقمية خاصة في الدول الغربية، وهذه التكلفة تعتبر عالية في مصر مثلا لأن الشركة تعتمد على الدولار كعملة للدفع، لكن مع زيادة عدد المستخدمين وتوسع السوق في مصر يمكن أن تنخفض تكلفة الخدمة المقدمة طبقا للمعطيات التي يتعامل معها في السوق المصري".طيبة 1 جاهز للمنافسةولفت إلى أن "الخدمة ستبدأ في مصر في 2023 بحسب موقع الشركة، لكن مصر تحديدا لديها قمر صناعي يسمى" طيبة 1"، وهو سيكون في منافسة مع خدمة الإنترنت الفضائي التي تقدمها ستار لينك، و"طيبة 1" يعطي حاليا إنترنت للقطاعات الحكومية، ومن المفترض أنه سيقدم الخدمة للأفراد في الصيف المقبل، خاصة وأن تقديم الخدمة للأفراد أولا ستتيح للقمر الصناعي المصري الاستحواذ على عدد أكبر من المستخدمين".

المنافسة ستصبح أقوى



وأشار إلى أن الشركة قد تكون في الوقت الحالي في مفاوضات مع الحكومة المصرية لدخول السوق المصري، كما سيكون هناك تنسيق بين الجهاز القومي للاتصالات وشركات الإنترنت لعمل معادلة تجعل الجميع لا يتضرر كثيرا، خاصة وأن دخول الإنترنت الفضائي سيجعل المنافسة أقوى، وستعمل هذه الشركات على تحسين خدمتها وسرعتها لتنافس هذا النوع من الإنترنت، وفي المدى القريب الشرائح التي لديها قدرة مالية ستكون أول من يشترك في خدمة الإنترنت الفضائي، وكلما قل السعر ستنضم شرائح أكبر".