وصّل اسمك الى القمر... فرصة لا تفوّت من ناسا الى كل شخص

أعلنت وكالة "ناسا" الفضائية عن إمكانية إرسال اسمك على متن رحلة حول القمر مجانا، وقالت الوكالة إنها سترسل أسماء الأشخاص على محرك أقراص محمول (فلاش درايف) على متن مهمة "أرتميس الأول" القادمة، وفقا لموقع "إنسايدر" .وسيتم الإطلاق التاريخي لمهمة "أرتميس الأول" في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، ولم يتم تحديد موعد محدد للرحلة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تتم في موعد لا يتجاوز شهر آذار الجاري، وأشارت "ناسا" في بيان لها إلى أن رحلة "أرتميس الأول" تمهد الطريق نحو هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على القمر.وتابعت ناسا أنه "في حال التسجيل لإرسال اسمك مع مهمة القمر القادمة، فستتمكن من الوصول إلى بطاقة صعود افتراضية، تتضمن اسمك وتفاصيل الرحلة، كما ستحصل على رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يتيح لك الانضمام إلى إطلاق "ناسا" كضيف افتراضي".