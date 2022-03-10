13
o
بيروت
17
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
وصّل اسمك الى القمر... فرصة لا تفوّت من ناسا الى كل شخص
Lebanon 24
10-03-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وكالة "ناسا" الفضائية عن إمكانية إرسال اسمك على متن رحلة حول القمر مجانا، وقالت الوكالة إنها سترسل أسماء الأشخاص على محرك أقراص محمول (فلاش درايف) على متن مهمة "أرتميس الأول" القادمة، وفقا لموقع "إنسايدر" .
وسيتم الإطلاق التاريخي لمهمة "أرتميس الأول" في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، ولم يتم تحديد موعد محدد للرحلة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تتم في موعد لا يتجاوز شهر آذار الجاري، وأشارت "ناسا" في بيان لها إلى أن رحلة "أرتميس الأول" تمهد الطريق نحو هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على القمر.
وتابعت ناسا أنه "في حال التسجيل لإرسال اسمك مع مهمة القمر القادمة، فستتمكن من الوصول إلى بطاقة صعود افتراضية، تتضمن اسمك وتفاصيل الرحلة، كما ستحصل على رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يتيح لك الانضمام إلى إطلاق "ناسا" كضيف افتراضي".
تابع
الأكثر قراءة
"خبر حزين".. مدرسة في لبنان تقفل أبوابها!
Lebanon 24
"خبر حزين".. مدرسة في لبنان تقفل أبوابها!
07:28 | 2022-03-09
09/03/2022 07:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر كيلو اللوز في لبنان يتخطى المعقول.. صورة تكشف ثمنه!
Lebanon 24
سعر كيلو اللوز في لبنان يتخطى المعقول.. صورة تكشف ثمنه!
13:15 | 2022-03-09
09/03/2022 01:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جديدُ فاتورة المولّدات.. إجراء جديدٌ سيُتخذ قريباً
Lebanon 24
جديدُ فاتورة المولّدات.. إجراء جديدٌ سيُتخذ قريباً
11:52 | 2022-03-09
09/03/2022 11:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل "بلبلة" سحب الدولار اليوم.. هذا ما على اللبنانيين معرفته
Lebanon 24
تفاصيل "بلبلة" سحب الدولار اليوم.. هذا ما على اللبنانيين معرفته
07:12 | 2022-03-09
09/03/2022 07:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان جديد بشأن "الميكانيك" والمعاينة.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
إعلان جديد بشأن "الميكانيك" والمعاينة.. إليكم تفاصيله
08:00 | 2022-03-09
09/03/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2022-03-10
لتوفير مساحة في هاتفك... أندرويد تقوم بخطوة مهمة
23:00 | 2022-03-09
بسرعة الصاروخ.. مصر على موعد مع الإنترنت الفضائي
23:00 | 2022-03-09
"احذفه الآن وإلا...".. غوغل تحظر تطبيق "أندرويد" جديدًا!
16:00 | 2022-03-09
"أرض جديدة؟".. اقرأوا ما اكتشفه علماء الفلك!
14:00 | 2022-03-09
هاتف أندرويد مميز من "OnePlus" يظهر قريبا في الاسواق... هذه ميزاته!
11:00 | 2022-03-09
صُممت لتكون من بين أجمل مركبات "الكروس أوفر" وأفضلها... تعرفوا إلى سيارة "فولفو" الجديدة (فيديو)
فيديو
استغلوا وقف إطلاق النار الا ان الموت كان بانتظارهم.. قذيقة تسقط على عائلة أوكرانية وسط الشارع (فيديو)
Lebanon 24
استغلوا وقف إطلاق النار الا ان الموت كان بانتظارهم.. قذيقة تسقط على عائلة أوكرانية وسط الشارع (فيديو)
04:21 | 2022-03-10
10/03/2022 13:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم بتصريح غريب: "بعض الرجال شي تك تك شي تيعا".. وتكشف تفاصيل عن حياتها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم بتصريح غريب: "بعض الرجال شي تك تك شي تيعا".. وتكشف تفاصيل عن حياتها (فيديو)
03:00 | 2022-03-10
10/03/2022 13:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
طفلة أوكرانية حديث مواقع التواصل... هذا ما فعلته في ملجأ تحت الأرض!
Lebanon 24
طفلة أوكرانية حديث مواقع التواصل... هذا ما فعلته في ملجأ تحت الأرض!
14:00 | 2022-03-09
10/03/2022 13:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact