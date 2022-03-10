تكنولوجيا وعلوم

لتوفير مساحة في هاتفك... أندرويد تقوم بخطوة مهمة

Lebanon 24
10-03-2022 | 05:00
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في مرحلة ما اضطر معظمنا إلى إلغاء تثبيت التطبيقات لتوفير مساحة على هواتفنا، وعلى الرغم من أن طرح الأجهزة التي تبدأ بسعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت من المساحة الداخلية لم يعد يمثل مشكلة في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يمكن للجميع ترقية سعة التخزين على هواتفهم، ولكن مع بعض الحظ، فإن حذف التطبيقات على جهاز Android الخاص بك لتحرير مساحة قد يصبح شيئًا من الماضي.

وأعلنت Google أنها تعمل على ميزة جديدة ستقلل من المساحة التي تشغلها بعض التطبيقات بحوالي 60%، وأفضل ما في الأمر هو أن بياناتك الشخصية لن تتأثر، وتسمى هذه الميزة أرشفة التطبيق وستصل في وقت لاحق من هذا العام، وبدلاً من إلغاء تثبيت أحد التطبيقات بالكامل، يقوم بدلاً من ذلك بإزالة بعض أجزاء منه مؤقتًا وإنشاء نوع جديد من حزمة Android يُعرف باسم APK المؤرشف، وتحتفظ هذه الحزمة ببياناتك حتى لحظة استعادة التطبيق إلى شكله السابق.

وبمجرد إطلاقها ، ستوفر الأرشفة فوائد كبيرة لكل من المستخدمين والمطورين، وبدلاً من إلغاء تثبيت أحد التطبيقات، سيتمكن المستخدمون من "أرشفته" - وإخلاء بعض المساحة مؤقتًا والقدرة على إعادة تنشيط التطبيق بسرعة وسهولة، ويمكن للمطورين الاستفادة من عدد أقل من عمليات إلغاء التثبيت وتقليل الاحتكاك بشكل كبير لاستعادة تطبيقاتهم المفضلة مرة أخرى.

وبدأت Google في إتاحة ملفات APK المؤرشفة للمطورين قبل إصدار المستهلك لهذه الميزة في وقت لاحق من هذا العام، وإذا كنت تمتلك جهازًا حديثًا ومتطورًا نسبيًا مثل Galaxy S22، فربما لن تستفيد كثيرًا من أرشفة التطبيقات، ولكنها ميزة يمكن أن تكون نعمة كبيرة لمن لديهم أجهزة منخفضة الجودة.   
المصدر: اليوم السابع
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