بسبب روسيا.. "فيسبوك" يخسر ملايين الدولارات يوميًا

أوقفت روسيا الوصول إلى منصة «فيسبوك» تمامًا؛ لاعتبار أن المنصة غير عادلة في فرض الرقابة على وسائل الإعلام الروسية.

ووفقًا لما نشره موقع (Forbes)، يوجد لدى «فيسبوك» حوالى 66 مليون مستخدم فى روسيا، وفي العام الماضي حصل التطبيق على أرباح وصلت إلى 19.68 دولار لكل مستخدم في أوروبا. نتيجة قرار روسيا بوقف التطبيق، سيخسر «فيسبوك» حوالى 3.6 مليون دولار يوميًا، بما يمثل 1.3 مليار دولار لهذا العام، وهذا أكثر من 1% من إجمالي إيرادات «ميتا» في 2021.

وخلال أجواء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دخلت شبكات التواصل الاجتماعي في مواجهة مع روسيا لقمع المعلومات المُضلِّلة خلال الحرب.

وقال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في «ميتا»: «إن (فيسبوك) أحبط حملة تضليل بقيادة روسيا ضد أوكرانيا، ومحاولة منفصلة من قِبَل قراصنة لاستهداف حسابات (فيسبوك) لأشخاص أوكرانيين رفيعى المستوى».

وأشارت هيئة الاتصالات فى روسيا إلى أن هناك 26 حالة تمييز من «فيسبوك» ضد وسائل الإعلام الروسية منذ 2020، بالإضافة إلى ذلك، لم تقتصر القيود على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل شملت مواقع إخبارية دولية أخرى.

خلال الأسبوع الماضي، تمت إزالة منصات إعلام روسية من “آب ستور” و”جوجل بلاي” في أميركا وبريطانيا وبلاد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. إلى جانب ذلك، تتهم موسكو منصات فيسبوك وتويتر بفرض رقابة كبيرة على المحتوى الذي يروج وجهة نظرها. يأتي ذلك بعدما قررت شركة ميتا منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أي أنشطة تدر عائدات على منصتها في أي مكان في العالم.