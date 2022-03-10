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تكنولوجيا وعلوم
"Geely" تتحدى "بي إم دبليو" بسيارة رياضية مميزة... شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
10-03-2022
|
14:00
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كشفت عملاقة صناعة السيارات الصينية Geely عن سيارتها الجديدة التي صممتها لتكون منافسا قويا لمركبات السيدان الشبابية من بي إم دبليو.
وأتت السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن سيارت Binrui التي طرحتها Geely العام الماضي، لكنها حصلت على هيكل إنسيابي بطول 4 أمتار و71 سنتيمترا، مجهز بانحناءات تجعله أقل مقاومة للهواء، كما حصلت على جنح هوائي مميز على مؤخرة الهيكل، وعلى عجلات رياضية عريضة بمقاس 17 إنشا.
وجهزت السيارة أيضا بفتحات هوائية مميزة التصميم تمنحها مظهرا هجوميا، وملحقات خارجية أنيقة مصنوعة من ألياف الكربون، وزوج من فتحات العوادم من الخلف، ومصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED.
أما قمرتها فجهزت بمقاعد رياضية أنيقة، وحصلت واجهة القيادة على شاشة بمقاس 10.25 قبالة السائق وشاشة لمسية بمقاس 12.3 بوصة في منتصفها، وزودت بمقود رياضي، كما تميزت القمرة بنظام إضاءة متطور يمنح الركاب 72 لونا ووضعية إضاءة مختلفة.
وستطرح هذه المركبة بمحركات توربينية من تصنيع Geely وفولفو، مجهزة بأربع أسطونات، سعتها 1.4 ليتر، وتولد عزما يعادل 181 حصانا.
المصدر: روسيا اليوم
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