تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" قد تخضع لتحقيق رسمي بسبب هاتف "غلاكسي إس 22"

Lebanon 24
10-03-2022 | 16:00
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كشفت تقارير أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية قد تواجه مشكلة قانونية بعد انتشار مخاوف من ‏خنقها لأداء التطبيقات الذكية، من أجل الحفاظ على عمر بطاريات هواتفها.‏
وتزعم مصادر لصحيفة "ذا كوريا هيرالد" أن لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية "من المتوقع" أن تحقق مع "سامسونغ" بشأن مزاعم انتهاكها لقانون الإعلان عند تسويق سلسلة هواتفها الجديدة "غلاكسي إس 22".
وكانت تقارير ذكرت الفترة الماضية أنه فيما تزعم "سامسونغ" أن هاتفها "غلاكسي إس 22" لديه "أفضل أداء على الإطلاق"، فإن "خدمة تحسين الألعاب" الخاصة بها (GOS) يحد من سرعته للحفاظ على عمر البطارية ومنع ارتفاع درجة حرارته.
 
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء أن مالكي هواتف "غلاكسي إس 22" في كوريا الجنوبية يعدّون دعوى قضائية جماعية ضد "سامسونغ" بتهمة تشويهها قدرات الهاتف الجديد، وقالوا إنهم يشعرون بأنهم "مخدوعون"، ويطلب كل منهم الحصول على مبلغ 243 دولار أميركي كتعويض.
ومؤخرا وعدت شركة "سامسونغ" بمنح تحديث خاص لـ"خدمة تحسين الألعاب" (GOS) الذي يمنح المستخدمين التحكم في الاختناق، ومع ذلك نفت التقارير التي تفيد بأنها تبطئ التطبيقات العامة مثل "نيتفلكس" و"تيك توك".
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