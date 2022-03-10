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تكنولوجيا وعلوم
ما أسباب فشل إطلاق أرخص صاروخ في العالم؟
Lebanon 24
10-03-2022
|
23:00
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كشفت شركة أسترا الأميركية عن أسباب فشل عملية إطلاق صاروخ "روكيت" الأرخص في العالم يوم 10 شباط المنصرم.
و يشير موقع SpaceNews إلى أن خبراء الشركة حددوا سببين لفشل إطلاق الصاروخ Rocket الذي يعتبر الأرخص في العالم. السبب الأول، هو خطأ في ربط الدائرة الكهربائية لإنسيابية الحمولة، والسبب الثاني يتعلق بالتحكم باتجاه الدفع في وحدة التعجيل.
وأعلنت شركة أسترا، أن الخبراء أصلحوا الخطأ في الدائرة الكهربائية لانسيابية الحمولة الصافية، وأجروا تعديلا في برنامج نظام التحكم في اتجاه الدفع بوحدة التعجيل.
ويشير موقع SpaceNews إلى أن شركة أسترا أجرت خمس محاولات لإطلاق صاروخ Rocket، تكللت واحدة منها بالنجاح والمحاولات الأربع الأخرى باءت بالفشل.
وكانت عملية الإطلاق الناجحة في تشرين الثاني عام 2021، حيث وصل الصاروخ إلى مدار أرضي منخفض. وفي كانون الأول عام 2020 اجتاز الصاروخ خط كرمان الذي يفصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي (ارتفاعه 100 كيلومتر فوق سطح البحر).
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