الصورة الأولى لهاتف هواوي nova 9 SE... ما هي مميزاته؟

كُشِف اليوم عن صور حية لهاتف هواوي nova 9 SE الذي قدم في السوق الصيني، والتي تأتي بتفاصيل أوضح مقارنة بالصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت للهاتف حتى الآن.



تؤكد الصور الحية لهاتف nova 9 SE على أن تصميم هذا الإصدار يحاكي هاتف HONOR 50 SE بشكل كبير، بشكل خاص في تصميم وحدة الكاميرة، إلا أن هاتف nova 9 SE يأتي بعدسات إضافية.

ولقد قدمت هواوي هاتف nova 9 SE بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر لدعم لقطات macro بدقة 2 ميجا بيكسل.





ويتميز الهاتف بالسطح العاكس للغطاء الخلفي، كما يضم شاشة LCD بحجم 6.78 إنش، والتي تدعم دقة عرض 2388 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 90Hz، كما يأتي مستشعر السيلفي في ثقب في الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.



كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 680، وبطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، مع ألوان الأزرق، الأبيض وأيضاً الأسود، ويتوفر الهاتف للحجز المسبق الآن في السوق الصيني.

(التقنية بلا حدود)