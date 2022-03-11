فيسبوك لن يحذف المنشورات المعادية لروسيا .. هل انتقلت الحرب للفضاء الافتراضي؟





ويرى مراقبون وخبراء رقميون، أن إقحام فيسبوك لنفسه في الحرب الروسية الأوكرانية كطرف، هو "إسهام لا مباشر في تعميم أجواء التشنج والتنابذ عالميا، بدلا من العمل على تخفيف حدة الأزمة الأوكرانية والسعي لإحلال السلام ووقف الحرب". كتبت "سكاي نيوز عربية": فيما يبدو أنها توسيع لجبهات الحرب، لتنتقل للفضاء الافتراضي، أعلن موقع فيسبوك أنه قرر استثناء الخطاب المناهض للقوات الروسية في أوكرانيا، من قواعده المتعلقة بحظر أي محتوى يدعو للعنف والكراهية، مشيرا إلى أنه لن يحذف بالتالي المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها.ويرى مراقبون وخبراء رقميون، أن إقحام فيسبوك لنفسه في الحرب الروسية الأوكرانية كطرف، هو "إسهام لا مباشر في تعميم أجواء التشنج والتنابذ عالميا، بدلا من العمل على تخفيف حدة الأزمة الأوكرانية والسعي لإحلال السلام ووقف الحرب".

وحذر هؤلاء من "تحول المنصات والشبكات الاجتماعية حول العالم، لميادين وساحات لبث العنف والحقد"، ومن "تحولها لأدوات في أيدي الحكومات والساسة، بدلا من كونها كما هو مفترض مساحات إنسانية مشتركة للتواصل والتعارف".





ويتابع: "لكن مع قرارها الغريب بالسماح بمنشورات التعبير عن الكراهية ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، وضد الجنود الروس، من قبل مستخدميها في بعض الدول التي حددتها هي، مخالف ومناقض تماما لكافة معايير المجتمع لدى موقع فيسبوك نفسه".



ويضيف الخبير السيبراني: "هذه المرة الأولى التي نشهد فيها انتهاكا صارخا وخطيرا للمعايير في فضاءات التواصل الاجتماعي بهذا الشكل، على يد عملاق السوشيال ميديا بذاته، لدرجة التدخل في حرب بين دولتين والانحياز لدولة ضد أخرى، والسماح ببث منشورات كراهية ضد إحداهما".



من جانبها، أعلنت روسيا أنها "ستلاحق ميتا (الشركة الأم لفيسبوك) قانونيا، بسبب دعوات لقتل مواطنين روس". وتعليقا على قرار فيسبوك، يقول الخبير الرقمي والسيبراني، مؤمل شكير، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "قرار شركة ميتا (فيسبوك سابقا) كان صادما جدا، خاصة وأن فيسبوك لطالما كان من أبرز المنصات الاجتماعية التي تفتخر بصرامة معاييرها في محاربة خطاب الكراهية ومكافحة التطرف والحض على العنف".ويتابع: "لكن مع قرارها الغريب بالسماح بمنشورات التعبير عن الكراهية ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، وضد الجنود الروس، من قبل مستخدميها في بعض الدول التي حددتها هي، مخالف ومناقض تماما لكافة معايير المجتمع لدى موقع فيسبوك نفسه".ويضيف الخبير السيبراني: "هذه المرة الأولى التي نشهد فيها انتهاكا صارخا وخطيرا للمعايير في فضاءات التواصل الاجتماعي بهذا الشكل، على يد عملاق السوشيال ميديا بذاته، لدرجة التدخل في حرب بين دولتين والانحياز لدولة ضد أخرى، والسماح ببث منشورات كراهية ضد إحداهما".من جانبها، أعلنت روسيا أنها "ستلاحق ميتا (الشركة الأم لفيسبوك) قانونيا، بسبب دعوات لقتل مواطنين روس".