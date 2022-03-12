منها فتح الهاتف أثناء ارتداء قناع... إليكم تفاصيل تحديث أيفون الذي يبصر النور الأسبوع المقبل

كشفت شركة أبل، عن أن طرح تحديث iOS 15.4 الذي طال انتظاره سيأتي في وقت ما من الأسبوع المقبل، وسيتيح iOS 15.4، الذي تم اختباره في النسخة التجريبية منذ كانون الثاني، لمستخدمي أيفون فتح هواتفهم الذكية أثناء ارتداء قناع.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتضمن 37 رمزًا تعبيريًا جديدًا، بما في ذلك وإطار دراجة نارية، وزلاجة، وكرة ديسكو، وقزم بهراوة، ومرجان، وفاصوليا، وبطارية منخفضة.هناك أيضًا صوت جديد لمساعده الذكي Siri، ويأتي تأكيد أبل في أعقاب الكشف عن منتجات جديدة، بما في ذلك هاتف الجيل الثالث في خط iPhone SE.كما تم الإعلان عن توفر نظام التشغيل iOS 15.4 بهدوء من جانب شركة أبل في بيان صحفي لإصدارات جديدة من iPhone 13.تقول الشركة في أسفل الإصدار بنص صغير: "سيكون نظام التشغيل iOS 15.4 متاحًا كتحديث مجاني للبرامج بدءًا من الأسبوع المقبل".لم تكشف الشركة عن اليوم الذي سيكون متاحًا فيه، على الرغم من أن تشير إلى أنه قد يكون في نفس اليوم الذي تصبح فيه أجهزة iPhone الخضراء متاحة وهو 18 آذار.كما أنه منذ ما يقرب من عامين منذ بدء جائحة Covid، تسمح أبل أخيرًا لمستخدمي iPhone بفتح أيفون باستخدام Face ID عند ارتداء قناع الوجه.وتلقى Face ID، نظام التعرف على الوجه من أبل، أخيرًا التحديث المهم للغاية كجزء من iOS 15.4، والذي كان يخضع لاختبار تجريبي طوال شهر شباط.