تكنولوجيا وعلوم

منها فتح الهاتف أثناء ارتداء قناع... إليكم تفاصيل تحديث أيفون الذي يبصر النور الأسبوع المقبل

Lebanon 24
12-03-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-929756-637826635056188223.jpg
Doc-P-929756-637826635056188223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة أبل، عن أن طرح تحديث iOS 15.4 الذي طال انتظاره سيأتي في وقت ما من الأسبوع المقبل، وسيتيح iOS 15.4، الذي تم اختباره في النسخة التجريبية منذ كانون الثاني، لمستخدمي أيفون فتح هواتفهم الذكية أثناء ارتداء قناع.
 
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتضمن 37 رمزًا تعبيريًا جديدًا، بما في ذلك وإطار دراجة نارية، وزلاجة، وكرة ديسكو، وقزم بهراوة، ومرجان، وفاصوليا، وبطارية منخفضة.
 
هناك أيضًا صوت جديد لمساعده الذكي Siri، ويأتي تأكيد أبل في أعقاب الكشف عن منتجات جديدة، بما في ذلك هاتف الجيل الثالث في خط iPhone SE.
 
كما تم الإعلان عن توفر نظام التشغيل iOS 15.4 بهدوء من جانب شركة أبل في بيان صحفي لإصدارات جديدة من iPhone 13.
 
تقول الشركة في أسفل الإصدار بنص صغير: "سيكون نظام التشغيل iOS 15.4 متاحًا كتحديث مجاني للبرامج بدءًا من الأسبوع المقبل".
 
لم تكشف الشركة عن اليوم الذي سيكون متاحًا فيه، على الرغم من أن تشير إلى أنه قد يكون في نفس اليوم الذي تصبح فيه أجهزة iPhone الخضراء متاحة وهو 18 آذار.
 
كما أنه منذ ما يقرب من عامين منذ بدء جائحة Covid، تسمح أبل أخيرًا لمستخدمي iPhone بفتح أيفون باستخدام Face ID عند ارتداء قناع الوجه.
 
وتلقى Face ID، نظام التعرف على الوجه من أبل، أخيرًا التحديث المهم للغاية كجزء من iOS 15.4، والذي كان يخضع لاختبار تجريبي طوال شهر شباط.
المصدر: اليوم السابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-03-12
23:00 | 2022-03-11
16:10 | 2022-03-11
16:00 | 2022-03-11
14:00 | 2022-03-11
11:00 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website