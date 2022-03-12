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تكنولوجيا وعلوم
لا حاجة للبنزين... تعرف على فان فولكس فاغن الكهربائي
Lebanon 24
12-03-2022
|
08:00
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أعلنت شركة “فولكس فاغن” الألمانية عن أول “فان” كهربائي مستوحى من تصميم قديم، واسمه (ID Buzz).
وعلى عكس “الفان الأصلي المزعج والضعيف، فإن الجيل الجديد كهربائي بالكامل، وهو أقوى من سابقاته وبدون صوت محرك”، وفقا لموقع “سي أن أن بيزنس“.
وشكل الفان القديم الذي يعرف باسم “T1” أو “ترانسبورتر”، واشتهر باسم”ميكروباص” (Microbus)، ما يشبه الأيقونة للشركة، على غرار سيارة بيتل الشهيرة، وكان وسيلة النقل المفضلة للعائلات الكبيرة، قبل عقود من ظهور “الميني فان”، وفقا للموقع.
وأصبح الميكروباص الكلاسيكي مفضلا لدى هواة جمع السيارات، وتم بيع بعض الموديلات “المحفوظة جيدا” مقابل مبالغ كبيرة.
ومن الواضح أن التصميم الجديد لـ”آي دي باز” مستوحى من الميكروباص الكلاسيكي، وسيتوفر الفان الكهربائي الجديد بطلاء من لونين مثل الموديل القديم.
وكان محرك الميكروباص الكلاسيكي يقع في الخلف، وكذلك المحرك الكهربائي لآي دي باز، مما يعني أنه سيتمتع بدفع خلفي.
وتبلغ قوة المحرك الكهربائي الجديد 201 حصان، ولم تعلن الشركة عن المدى الذي يمكن لآي دي باز قطعه بشحنة واحدة للبطارية المثبتة أسفله.
وفي الداخل تم تزويد الفان الكهربائي الجديد بشاشات تعمل باللمس، وهي تعرض “لوحة العدادات، ونظام الملاحة والترفيه”، وستكون المقاعد مصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، في خطوة تشير إلى اتجاه الشركة أكثر نحو تخفيف التلوث والحفاظ على البيئة.
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