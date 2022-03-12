‏"ناسا" تفتح لأول مرة عينة غامضة من القمر تم جمعها منذ 50 عامًا

تستعد وكالة "ناسا" الأميركية لعلوم الفضاء لفتح عينة من القمر تم تجميعها وإغلاقها بإحكام لمدة ‏‏50 عامًا.‏وتم جمع العينة الغامضة خلال آخر مهمة مأهولة قامت بها وكالة الفضاء الأمريكية إلى القمر في عام 1972، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.وسيكون عمر العينة المأخوذة من مهمة "أبولو 17" هو 50 عاما بالضبط، في 13 كانون المقبل.وجمع رائدا الفضاء، يوجين سيرنان، وهاريسون "جاك" شميت، عينة القمر عن طريق دق أنبوب مقاس 14 بوصة في سطح القمر، كما أنهم جمعوا عينة أخرى غير مختومة، وتم ملء كلا الأنبوبين بصخور القمر والغبار.وأعيدت كلا العينتان إلى الأرض، وتم فتح العينة التي لم تكن مختومة في عام 2019.