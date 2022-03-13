تكنولوجيا وعلوم

واتساب تجعل محادثات الويب أكثر أمانًا

Lebanon 24
13-03-2022 | 00:00
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أعلنت شركة ميتا عن Code Verify، وهي إضافة متصفح جديدة مفتوحة المصدر لمنصة واتساب تهدف إلى تحسين أمان إصدار الويب الخاص بالمنصة. وتعمل الإضافة من خلال التحقق من عدم العبث بمحتويات إصدار الويب لتطبيق واتساب. وتهدف إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على أي مهاجم محتمل في اختراق البيانات أو خصوصية الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف عند استخدام إصدار الخدمة المستند إلى المتصفح.

وتأتي هذه الإضافة بعد إطلاق نسخة واتساب التجريبية المتعددة الأجهزة في العام الماضي. ويهدف هذا إلى جعل استخدام خدمة المراسلة من أجهزة أخرى غير هاتفك الأساسي أسهل وأكثر سلاسة.

ومنذ إطلاق الميزة، تقول الشركة إنها شهدت زيادة في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى خدمتها من خلال متصفحات الويب، مما يمثل تحديات أمنية جديدة مقارنة بالتطبيق.

وتقارن Code Verify تجزئة التعليمات البرمجية التي يتم تشغيلها في متصفحك مع التجزئة التي تحتفظ بها Cloudflare. ولكن قيمتها تكمن في أتمتة هذه العملية، مما يسهل على أي شخص الفهم والاستخدام بغض النظر عن معرفته التقنية.

واتساب ويب أصبح أكثر أمانًا
بمجرد الانتهاء من الفحص، تستخدم الإضافة نظام إشارات المرور لتوضح لك ما إذا كانت هناك أية مشكلات.
ويعني اللون الأخضر عدم وجود مشكلة. ولكن اللون البرتقالي يشير إلى أنك قد تحتاج إلى تحديث صفحتك أو أن لديك إضافة متصفح منفصلة تتداخل مع Code Verify.

بينما يشير اللون الأحمر إلى وجود مشكلة. وتوضح صفحة المساعدة أن الإضافة قد تكون قادرة على مساعدة المستخدمين في حلها.
وتقول ميتا إن الإضافة غير قادرة على قراءة رسائلك أو الوصول إليها، ولا يتم إرسال أي من هذه البيانات إلى Cloudflare.
وأصدرت ميتا أيضًا التعليمات البرمجية المصدرية لإضافة Code Verify عبر GitHub، مما يسمح لمواقع الويب الأخرى بالاستفادة من ميزات الأمان الخاصة بها.

وتتوفر الإضافة لمتصفح مايكروسوفت إيدج وغوغل كروم، وتقول ميتا إن إصدار موزيلا فايرفوكس قادم قريبًا. ولا يوجد ذكر لنسخة آبل سفاري في بيان ميتا الصحفي. ولكن صفحة GitHub تشير إلى أن الدعم في الطريق.
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