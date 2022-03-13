آبل تعلن عن حاسب جديد.. هذه مواصفاته

كشفت شركة آبل عن مجموعة مميزة من الأجهزة الإلكترونية التي كان من أبرزها حاسب Mac بمواصفات خاصة وذلك خلال حدثها التقني الأخير.

ويأتي حاسب Mac Studio الجديد كنسخة معدلة عن حواسب Mac التي طرحت العام الماضي، وصمم ليوفر للمبرمجين ومصممي الغرافيك قدرات ممتازة في التعامل مع مختلف أنواع البيانات بكفاءة وسرعة.

وحصل هذا الحاسب على معالج M1 Ultra بعشرين نواة، ومعالج رسوميات يضم 64 نواة، ما يجعله قادرا على التعامل مع البيانات بسرعة أكبر بمقدار 60% مقارنة بحواسب Mac Pro تبعا للخبراء.

وزود هذا الحاسب بأربعة منافذ Thunderbolt 4 ومنفذي USB-A ومنفذ HDM ومنفذ Ethernet ومنفذ صوت ومنفذ Ethernet ومنفذ لشرائح SD، كما يمكنه الاتصال مع 4 شاشات Pro Display XDR تلفاز 4K تبعا لآبل.

وسيطرح من هذا الحاسب عدة نسخ، نسخة بذواكر وصول عشوائي 32 غيغابايت وذواكر داخلية 512 غيغابايت، ونسخة بذواكر وصول عشوائي 64 غيغابايت وذاكرة داخلية 1 تيرابايت، ونسخة بذواكر وصول عشوائي 128 غيغابايت وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 8 تيرابايت.