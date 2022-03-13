ميزة جديدة.. تويتر يمكنك التحكم في ترتيب عرض التغريدات

أطلقت منصة "تويتر" تحديثاً جديداً لطريقة عرض التغريدات في الصفحة الرئيسية، فبعد أن كان على المستخدم الاختيار بين أحدث التغريدات، أو الترتيب الخوارزمي، أصبح التحديث الجديد يتيح الطريقتين في شاشة واحدة.

وتقدم الشركة للمستخدمين من خلال هذا التحديث خيارين للخلاصة، الأول هو "Home – أو الرئيسية" والذي يعتمد على خوارزميات الشركة في تحديد أبرز التغريدات التي تُعرض للمستخدم، والخيار الثاني هو "Latest – أو الأحدث"، الذي يعتمد على الجدول الزمني للتغريدات دون أي استعانة لخوارزميات الشركة.



كما أعلنت الشركة أن المستخدمين يستطيعون النقر فوق أيقونة "Sparkle" في أعلى يمين الشاشة للاختيار بين الخلاصات المختلفة والتصفح ذهابا وإيابا بينهم.