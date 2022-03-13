تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة.. تويتر يمكنك التحكم في ترتيب عرض التغريدات

Lebanon 24
13-03-2022 | 17:00
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أطلقت منصة "تويتر" تحديثاً جديداً لطريقة عرض التغريدات في الصفحة الرئيسية، فبعد أن كان على المستخدم الاختيار بين أحدث التغريدات، أو الترتيب الخوارزمي، أصبح التحديث الجديد يتيح الطريقتين في شاشة واحدة.
وتقدم الشركة للمستخدمين من خلال هذا التحديث خيارين للخلاصة، الأول هو "Home – أو الرئيسية" والذي يعتمد على خوارزميات الشركة في تحديد أبرز التغريدات التي تُعرض للمستخدم، والخيار الثاني هو "Latest – أو الأحدث"، الذي يعتمد على الجدول الزمني للتغريدات دون أي استعانة لخوارزميات الشركة.

كما أعلنت الشركة أن المستخدمين يستطيعون النقر فوق أيقونة "Sparkle" في أعلى يمين الشاشة للاختيار بين الخلاصات المختلفة والتصفح ذهابا وإيابا بينهم.
يأتي التحديث الجديد في توقيت تزايدت فيه الضغوط القانونية، بشأن اعتماد الشركات بشكل كبير على الخوارزميات لفهم تفضيلات المستخدمين، وترتيب المنشورات أمامهم بحسب تحليل البيانات.

الترتيب الزمني
هذا وينص مشروع القانون على منح المستخدمين خيار إيقاف تشغيل خوارزميات شركات التكنولوجيا إذا أرادوا ذلك. فعلى سبيل المقال، قامت شركة انستغرام، بإعادة تقديم خيار الخلاصة بالترتيب الزمني (Chronological Feed)، عبر منصتها الرقمية.

وبالإضافة إلى دعم اختيار المستخدم، فإن الخلاصة ”Latest“ هي أداة يلجأ إليها المستخدمون في حالة الأخبار العاجلة، عندما تكون المعلومات الفورية أكثر أهمية من الاقتراحات الخوارزمية للمحتوى الأفضل الذي فاته.

يشار إلى أن تويتر بدأت لأول مرة في اختبار هذه الميزة علنًا في أكتوبر الماضي، وقالت الشركة إن التقييمات كانت إيجابية، لذا قررت إطلاقها على نطاق أوسع.

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة متاحة فقط لنظام تشغيل "iOS"، على أن يتم طرحها في الأسابيع القادمة لأنظمة تشغيل أندرويد ونسخة الويب أيضا.
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