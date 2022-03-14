تكنولوجيا وعلوم

كيف تقلل استخدام بيانات الجوال أثناء المكالمات الصوتية عبر واتس أب

Lebanon 24
14-03-2022 | 00:00
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واتس أب هو أحد أكثر منصات المراسلة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن التطبيق يُستخدم بشكل أساسي للمراسلة، فقد استخدمه ملايين الأشخاص أيضًا للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتس أب، يستخدم جزءًا أكبر من بيانات هاتفك المحمول مقارنة بالرسائل، فوفقاً لتقرير إحصائي، تستهلك مكالمات واتس أب الصوتية حوالي 720 كيلو بايت في الدقيقة، وهذا يجعل الاستهلاك كبيراً لفترات الاتصال الطويلة. ولمساعدتك في مثل هذه الحالات، يقدم واتس أب ميزة يمكن أن تساعدك على تقليل استخدام بيانات الجوال.
فيما يلي طريقة استخدام هذه الميزة وفق ما أوردت صحيفة تايمز اوف إنديا:
كيفية تقليل بيانات الجوال التي تستخدمها مكالمات واتس أب على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد:
1.افتح تطبيق واتس أب على هاتف أندرويد الذكي الخاص بك.
2.اضغط على أيقونة "النقاط الثلاث" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.
3.من القائمة، اضغط على الإعدادات.
4.اضغط على خيار "التخزين والبيانات".
5.قم بتشغيل التبديل بجوار استخدام بيانات أقل للمكالمات.
كيفية تقليل بيانات الهاتف المحمول التي تستخدمها مكالمات واتس أب على أجهزة آي فون:
1.افتح تطبيق واتس أب على جهاز آيفون الخاص بك.
2.اضغط على خيار الإعدادات في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.
3. من القائمة، انقر فوق التخزين والبيانات.
4. ضمن قسم الشبكة، قم بتشغيل مفتاح التبديل بجوار استخدام بيانات أقل للمكالمات.
وعلى الرغم من أن مكالمات الفيديو تستهلك بيانات الجوال، إلا أن واتس أب، لا يحتوي حاليًا على أي ميزة لتقليل استخدام بيانات الجوال أثناء مكالمات الفيديو. قد تضيف الشركة هذه الميزة في المستقبل. 
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